ناشطة أميركية مؤيدة للفلسطينيين تعلن إحباط مخطط لاغتيالها

أعلنت ناشطة أميركية مؤيدة للفلسطينيين الجمعة أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أحبط مخططا وشيكا لاغتيالها، من دون أن تتضح في هذه المرحلة الجهة التي تقف وراء التهديد.

وقالت نردين كسواني، وهي ناشطة بارزة في نيويورك في الدفاع عن الفلسطينيين، على منصة “إكس”: “أبلغتني قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي في وقت متأخر من الليلة الماضية بأن مخططا لاستهداف حياتي كان +على وشك+ التنفيذ”.

وبحسب الناشطة، نُفذت عملية للشرطة في هوبوكين بولاية نيوجيرسي المجاورة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن محامي الناشطة ومصدر في الشرطة، أن شخصا واحدا على الأقل تم توقيفه.

وتقود كسواني مجموعة “ويذين أور لايفتايم” التي تتصدر تنظيم التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، لا سيما خلال الحرب في غزة، وهي تتعرض بانتظام لهجمات عبر الإنترنت من مجموعات مؤيدة لإسرائيل.

والشهر الماضي، رفعت دعوى قضائية ضد الفرع الأميركي لحركة “بيتار”، وهي حركة يهودية دولية يمينية، متهمة إياها بالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مضايقتها أو الاعتداء عليها.

وكتبت على “إكس” أنه “منذ أشهر، تشجع منظمات صهيونية مثل بيتار ومسؤولون سياسيون مثل راندي فاين العنف ضدي وضد عائلتي”.

وكان راندي فاين، وهو نائب جمهوري من ولاية فلوريدا، قد كتب على “إكس” ردا على منشور لكسواني وصفت فيه الكلاب بأنها “نجسة”، قبل أن توضح لاحقا أنه جاء على سبيل السخرية، “إذا أُجبرنا على الاختيار، فإن الاختيار بين الكلاب والمسلمين ليس صعبا”.

