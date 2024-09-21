ناشطون بيئيون يغلقون مدخل رصيف للرحلات البحرية في ميناء مرسيليا

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أغلق نحو عشرين ناشطا بيئيا مدخل رصيف الرحلات البحرية في ميناء مرسيليا في جنوب فرنسا السبت باستخدام زوارق، وذلك للتنديد بالتلوث الذي تسببه هذه السفن، حسبما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وطردت الشرطة البحرية الناشطين، مؤكدة لفرانس برس أنهم أغلقوا مدخل الرصيف “بحوالى عشرة زوارق” فجرا. وأعيد فتحه قرابة الساعة 9,00 صباحا (07,00 بتوقيت غرينيتش).

واضطرت سفينة “آيداستيلا” Aidastella التابعة لشركة “آيدا” Aida الألمانية إلى الالتفاف والتراجع بعد تمركز زوارق الناشطين عند المرسى. وكان على السفينة التي تتسع لحوالي ألفي شخص أن تنتظر في مكان قريب.

وأمكن رؤية سفينتين سياحيتين أخريين هما “ام اس سي وورلد يوروب” MSC World Europe سادس أكبر سفينة في العالم (أكثر من 2600 مقصورة، 6000 راكب، 13 مطعما، ومركز تسوق)، وكوستا سميرالدا قبالة الساحل بعد أن كان يتوقع أن تصلا إلى مرسيليا ثاني أكبر مدينة في فرنسا، صباح السبت.

وتدين جمعية “ستوب كروازيير” “تلوث الهواء الذي تسببه هذه السفن وهي بمثابة مدن حقيقية عائمة”، مع التأثير “السلبي على صحة السكان والتنوع البيولوجي البحري”.

كما دانت الجمعية ظروف العمل على متن السفن.

في العام 2022، استقبل ميناء مرسيليا 1,5 مليون مسافر على متن رحلات بحرية و2,5 مليون آخرين العام الماضي، بحسب مرصد السياحة في المدينة.

ويتزايد العداء في أوروبا تجاه الرحلات البحرية التي تشكل مصدر دخل للمدن حيث تتوقف السفن، ولكنها تعد ضارة لصحة السكان المحليين والبيئة.

وفي السنوات الأخيرة، منعت البندقية وأمستردام دخول السفن العملاقة.

أُنشئت جمعية “ستوب كروازيير” نتيجة تزايد الوعي خلال أزمة كوفيد-19.

وقال أندريا، أحد أعضاء الجمعية، الذي يفضل عدم الكشف عن هويته خوفا من ملاحقته قانونيا “عندما شاهدنا في كل مكان في فرنسا مقاطع فيديو للطبيعة وهي تستعيد عافيتها ولطيور صغيرة في المدن وصور أخرى خلابة، شهدت بعض مناطق مرسيليا هواء أكثر تلوثا بسبب عدد السفن السياحية التي احتُجزت عند الرصيف واضطرت إلى تشغيل محركاتها”.

وفي آذار/مارس 2023، تقدمت جمعيات تُعنى بميناء مرسيليا وسكان بشكوى منددين بالتلوث المرتبط بالأنشطة البحرية المسؤولة عن 39 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين الملوث للهواء في مدينة مرسيليا، بعد حركة المرور على الطرق (45 بالمئة)، وفق منظمة “أتموسود” لقياس جودة الهواء.

بور/س ح/ص ك