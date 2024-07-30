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ناشطون يحضّون مصرفا ألمانيّا على وقف تمويل مشاريع طاقة الكتلة الحيوية في صربيا

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دعت عشرات المجموعات المدافعة عن البيئة مصرف “كيه إف دبليو” الذي تملكه الدولة الألمانية إلى وقف تمويل مشاريع طاقة الكتلة الحيوية في صربيا، متحدّثة عن إزالة الغابات لتنفيذها واعتمادها على مصادر الطاقة القائمة على الكربون.

ويأتي هذا التحرك عقب اتفاق جديد وقعته صربيا والاتحاد الأوروبي في وقت سابق من تموز/يوليو لتطوير إمدادات الليثيوم في هذه الدولة الواقعة في البلقان، وكان ممثلو المصرف حاضرين أثناء توقيع الاتفاق في بلغراد.

ويموّل المصرف الألماني مشاريع بقيمة 32 مليون يورو (34,6 مليون دولار) لتطوير منشآت طاقة الكتلة الحيوية في صربيا.

وتشتق الكتلة الحيوية من مواد عضوية مثل الأشجار والنبات والنفايات الحضرية، ويمكن استخدامها للتدفئة وتوليد الكهرباء وإنتاج الوقود لوسائل النقل.

ويقول المدافعون عن إنتاج طاقة الكتلة الحيوية إن انبعاثاتها من الكربون أقل مقارنة بانبعاثات الوقود الأحفوري.

لكنّ المجموعات المدافعة عن البيئة تنتقدها بسبب مخاوف بشأن تأثيرها على الغابات والتنوع البيولوجي.

وقالت 41 مجموعة بيئية من صربيا وأماكن أخرى في أوروبا في رسالة مفتوحة “ندعو مصرف +كيه إف دبليو+ إلى تعليق التمويل المخصص لطاقة الكتلة الحيوية الخشبية في صربيا”.

وأضافت “الاستثمار المخطط له يهدد غابات صربيا… ويساهم في تفاقم المستويات المرتفعة الحالية لتلوث الهواء”.

ودعت المجموعات المصرف الألماني إلى إعادة توجيه الدعم لصربيا نحو “كفاءة الطاقة وإجراءات الحفاظ عليها بالإضافة إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية التي تحمي الطبيعة والصحة العامة”.

بور-لجف/الح/كام

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