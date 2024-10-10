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ناشطون يشيرون إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين بعد غارات جوية مكثفة للجيش السوداني

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من نفيسة الطاهر

القاهرة (رويترز) – قال ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومحليون إن عشرات المدنيين قُتلوا في مواقع بأنحاء السودان على مدى الأسبوع المنصرم وسط تصعيد الجيش غاراته الجوية في حربه المستمرة منذ 18 شهرا تقريبا على قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وعلى الرغم من سيطرة قوات الدعم السريع على نحو نصف السودان، فإن الجيش استخدم في الآونة الأخيرة قوته الجوية المتفوقة لمساعدته في استعادة السيطرة على بعض مناطق العاصمة الخرطوم، وكذلك لدك مناطق أخرى تحتلها قوات الدعم السريع.

وقالت جماعة (محامو الطوارئ) السودانية لحقوق الإنسان إن المئات قُتلوا في هجمات مشابهة بأنحاء البلاد. ولم توضح الفترة الزمنية لتلك الحصيلة من القتلى، لكنها قالت إنها تُظهر “عدم اكتراث القوات المسلحة بحماية المدنيين العُزل”.

وأضاف محامو الطوارئ أن القصف الجوي على الحصاحيصا أسفر عن مقتل أو إصابة ما يربو على 100 يوم الاثنين، والحصاحيصا بلدة في ولاية الجزيرة الواقعة إلى الجنوب من الخرطوم ينتشر فيها كثير من مقاتلي قوات الدعم السريع.

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