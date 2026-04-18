ناقلات تعبر مضيق هرمز وترامب يبشر بأنباء جيدة بشأن إيران

reuters_tickers

9دقائق

واشنطن/إسلام اباد 18 أبريل نيسان (رويترز) – تحرك أسطول ناقلات عبر مضيق هرمز اليوم السبت، في أول حركة كبيرة للسفن في هذا الممر المائي الحيوي منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران قبل سبعة أسابيع.

وأظهرت بيانات موقع مارين ترافيك لتتبع السفن أن المجموعة المكونة من أربع ناقلات لغاز البترول المسال وعدة ناقلات لمنتجات نفطية وكيميائية مرت عبر المياه الإيرانية جنوبي جزيرة لارك، مع تحرك ناقلات أخرى من الخليج.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات أن هناك “بعض الأخبار الجيدة جدا بشأن إيران”، دون الخوض في تفاصيل. لكنه أشار أيضا إلى أن القتال قد يستأنف ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأربعاء.

وأعادت إيران فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس تجارة النفط العالمية، عقب إعلان وقف إطلاق نار منفصل يوم الخميس توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

• غموض حول محادثات مباشرة هذا الأسبوع

بدأت الحرب في 28 فبراير شباط بهجوم أمريكي-إسرائيلي على إيران وأودت بحياة الآلاف، واتسع نطاقها إلى لبنان حيث شنت إسرائيل هجمات. وتسبب الصراع أيضا في ارتفاع أسعار النفط بسبب الإغلاق الفعلي للمضيق.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في فتح المضيق، لا تزال التوقعات غير واضحة بشأن استئناف المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران أو التوصل إلى أي اتفاق بشأن طموحات إيران النووية، وهي نقطة خلاف رئيسية.

قال ترامب للصحفيين في أثناء عودته إلى واشنطن قادما من فينيكس بولاية أريزونا “يبدو أن الأمور تسير على ما يرام في الشرق الأوسط مع إيران… سنتفاوض مطلع الأسبوع. أتوقع أن تسير الأمور على ما يرام. تم التفاوض على عدد من هذه الأمور والاتفاق عليها”.

وأضاف “أهم شيء هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هذا يأتي قبل أي شيء آخر”.

لكن في تناقض حاد، قال إنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ما لم يتم التوصل لاتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب قبل انتهاء سريان الهدنة يوم الأربعاء، مضيفا أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيستمر.

وتصاعدت الضغوط من أجل إيجاد مخرج من الحرب، بينما يحاول الجمهوريون التشبث بأغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك مع ارتفاع أسعار البنزين والتضخم في الولايات المتحدة وتراجع معدلات تأييد ترامب.

وقال ترامب لرويترز إنه من المحتمل أن تكون هناك مزيد من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مطلع هذا الأسبوع. وقال بعض الدبلوماسيين إن ذلك غير مرجح نظرا للصعوبات اللوجستية المتعلقة بالاجتماع في إسلام اباد، حيث من المتوقع أن تجري المحادثات.

ولا مؤشر حتى الآن على وجود استعدادات حتى وقت مبكر من اليوم السبت لإجراء محادثات في العاصمة الباكستانية، حيث انتهت المفاوضات الأمريكية الإيرانية الأعلى مستوى منذ الثورة الإسلامية عام 1979 دون التوصل إلى اتفاق في مطلع الأسبوع الماضي.

وأعلن الجيش الباكستاني اليوم السبت أن الوسيط الباكستاني الرئيسي، قائد الجيش عاصم منير، اختتم ثلاثة أيام من المحادثات في طهران. كما كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في طريق العودة إلى إسلام اباد بعد محادثات أجراها في الأسبوع الماضي في قطر والسعودية وتركيا.

وقال مصدر باكستاني مطلع على جهود الوساطة إن اجتماعا بين إيران والولايات المتحدة قد يفضي إلى مذكرة تفاهم مبدئية، يتبعها اتفاق سلام شامل في غضون 60 يوما.

ومن بين العوامل المعقدة، نشر رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف على وسائل التواصل الاجتماعي أن مضيق هرمز “لن يظل مفتوحا” إذا استمر الحصار الأمريكي.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المضيق مفتوح لجميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار لعشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، البلد الذي شهد هجمات إسرائيلية بعد انضمام جماعة حزب الله المدعومة من إيران إلى الصراع.

وقالت إيران إن على جميع السفن العابرة للمضيق التنسيق مع الحرس الثوري، ولم يكن الحال كذلك قبل الحرب. وقالت وزارة الدفاع في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن السفن العسكرية والسفن التي لها صلة “بالقوى المعادية”،الولايات المتحدة وإسرائيل، لا يزال غير مسموح لها بالمرور.

* غموض بشأن البرنامج النووي الإيراني

لا تزال الخلافات قائمة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو نقطة خلاف رئيسية في المحادثات حتى الآن، إذ تدافع إيران عن حقها في ما تقول إنه برنامج طاقة نووية مدني.

وقال ترامب لرويترز إن الولايات المتحدة ستخرج اليورانيوم المخصب من إيران، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال للتلفزيون الرسمي إن هذه المواد لن تُنقل إلى أي مكان.

من ناحية أخرى، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران تأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة.

وهبطت أسعار النفط بنحو 10 بالمئة، أما الأسهم في أنحاء العالم فقد سجلت قفزة أمس الجمعة بفضل آمال في استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المضيق.

وقالت بريطانيا، عقب مؤتمر عبر الفيديو أمس الجمعة، إن أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية لحماية الملاحة في المضيق متى سمحت الظروف بذلك.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن هناك اتفاقا على رفع التجميد عن أصول إيرانية قيمتها مليارات الدولارات، لكن دون أن يفصح عن إطار زمني.

وفي وقت لاحق من أمس الجمعة قال ترامب، الذي أشار مرارا إلى اتفاق السلام على أنه “صفقة” أو “معاملة”، في تجمع مع أنصاره في ولاية أريزونا إنه “لن يتم تقديم أي أموال بأي شكل من الأشكال”.

واقترحت الولايات المتحدة في المفاوضات السابقة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عاما، لكن مصادر مطلعة على المقترحات قالت إن طهران اقترحت تعليقا لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وقال مصدران إيرانيان إن هناك مؤشرات على حل وسط قد يسمح بإزالة جزء من المخزون.

وقال ترامب لرويترز إن الولايات المتحدة قد لا تتحرك بسرعة. وأضاف خلال مقابلة عبر الهاتف “سنبدأ العمل مع إيران بوتيرة هادئة… وسنبدأ الحفر باستخدام آلات ضخمة… وسنجلبه إلى الولايات المتحدة”.

ورغم تفاؤل ترامب، قالت مصادر إيرانية لرويترز إن هناك “خلافات لا تزال قائمة” قبل التوصل إلى اتفاق مبدئي، في حين تبنى كبار رجال الدين نبرة متشددة في خطبة الجمعة.

وقال رجل الدين أحمد خاتمي “شعبنا لا يتفاوض وهو مهان”.

(إعداد أميرة زهران ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)