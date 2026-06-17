ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأميركي قبل بدء المفاوضات على اتفاق نهائي

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عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، بحسب ما أفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية “تانكر تراكرز” الأربعاء قبل يومين من توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب والشروع في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي.

ومن المقرر بأن تبدأ المفاوضات بشأن تسوية نهائية تتطرّق إلى البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الجمعة في منتجع بورغينستوك الجبلي في سويسرا، في وقت أدت الأنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع أسعار النفط العالمية.

لكن تجدد الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان يخيّم على التفاؤل حيال إمكانية انتهاء الحرب التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات في إيران في 28 شباط/فبراير.

وأشار موقع “تانكر تراكرز” الذي يرصد شحنات النفط ومخزوناته إلى انطلاق “أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين”، مستندا إلى بيانات تتبّع رقمية دعمتها صور الأقمار الصناعية.

وقال الموقع على “إكس” إن “ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحملان اسمي ديونا (9569695) وهيرو2 (9362073)، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وتنقلان معا ما مجموعه 3,8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني”. وأشار في وقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة.

ومن المقرر بأن تنطلق المفاوضات على الاتفاق النهائي مباشرة بعد مراسم التوقيع في سويسرا على أن تتواصل لمدة 60 يوما وتثمر عن قرارات بشأن مصير برنامج إيران النووي وخطة لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية، بحسب مسؤولين.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة على الاتفاق أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا ببيع النفط والوقود بموجب اتفاق انهاء الحرب.

وأضافت أن إعفاء من العقوبات على مبيعات النفط سيدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، ليشمل كذلك خدمات مثل القطاع المصرفي والنقل والتأمين.

وعبّر بعض المحافظين في الولايات المتحدة عن قلقهم حيال اتفاق السلام وذكرت تقارير بأن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ طلبوا نص الاتفاق وإحاطات من إدارة ترامب.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون قوله “دعونا نطلع عليه (الاتفاق) ونرى ما هو”.

– تراجع أسعار النفط –

ورغم الاتفاق الذي يشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله، شنّت القوات الإسرائيلية الأربعاء غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أورد الإعلام الرسمي البناني.

والثلاثاء، قتل أربعة أشخاص جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت ثلاث سيارات في الجنوب، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله وردّ عليها بتوجيه ضربات.

من جانبه، قال مقر خاتم الأنبياء، القيادة المركزية للقوات المسلّحة الإيرانية “إذا لم يضع جيش النظام الصهيوني، قاتل الأطفال، حدا لأعماله العدوانية في جنوب لبنان، فعليه أن ينتظر ردا شديدا من القوات المسلحة الإيرانية القوية”.

وبحسب مسؤول أميركي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته، وقّع على الاتفاق الإطاري إلكترونيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ونائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي وكبير المفاوضين في الجمهورية الإسلامية محمد باقر قاليباف.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي “من المرجّح أن تبدأ يوم الجمعة.. جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي”.

وأضاف أن القرارات بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات ستُتخذ في الاتفاق النهائي.

وأدى التفاؤل حيال إعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الدولي إلى 78,74 دولارا في تداولات الأربعاء. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 75,85 دولارا للبرميل.

– “التزامات لم تُحترم” –

ساهمت أسابيع من المحادثات غير المباشرة التي توسطت فيها باكستان وقطر في دفع الجهود نحو اتفاق مؤقت، لكن الطريق باتّجاه التوصل إلى اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الغربية ما زال صعبا.

تضغط الولايات المتحدة وإسرائيل لتجريد إيران من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يُعتقد أنه دُفن بفعل الضربات الأمريكية العام الماضي، في حين تصر إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم.

لكن الاتفاق الإطاري الذي أُبرم يمهّد الطريق لبحث هذه القضايا الخلافية الكبرى.

ولدى سؤال أثناء قمّة مجموعة السبع في فرنسا عن موعد نشر النص، ردّ ترامب بالقول “إنها وثيقة قوية للغاية وأريد أن تُنشر. قريبا على الأرجح”.

وأشادت صحيفة “وطن امروز” الإيرانية المحافظة المتشددة بالاتفاق الذي أطلقت عليه “وثيقة استسلام ترامب”.

لكن عراقجي بدا أكثر حذرا. وقال “لدينا تاريخ من الالتزامات التي لم تُحترم، لدينا تاريخ من الاتفاقات التي جرى التراجع عنها، كل ذلك ماثل في أذهاننا”.

وفي سلسلة مقابلات أجريت معه للتحدّث عن الاتفاق، أكّد فانس أن أيا من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لن تذهب لإيران بموجب الاتفاق. وذكر الإعلام الإيراني أنه أصولا مجمّدة بقيمة 12 مليار دولار سيُفرج عنها.

وقال فانس لـ”إن بي سي” إنه سيُسمح للمفتشين النوويين بدخول إيران.

وحذّر محللون من أن النزاع الدائر في لبنان بين إسرائيل وحزب الله يمثّل التهديد الأكبر للاتفاق.

انجرّ لبنان إلى الحرب في آذار/مارس عندما أطلق حزب الله صواريخ باتّجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ما دفع إسرائيل لشن ضربات وتنفيذ عملية بريّة.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط روس هاريسون إن ملف لبنان قد يكون “أكبر عامل معرقل” للمفاوضات المقبلة.

بور/لين/خلص