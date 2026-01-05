ناقلات نفط خاضعة للعقوبات غادرت فنزويلا (محللون)

قال محللون متخصصون في المراقبة البحرية الاثنين إن ما لا يقل عن 16 ناقلة نفط خاضعة للعقوبات غادرت المياه الفنزويلية منذ إلقاء القوات الأميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو السبت.

وبحسب موقع Tanker Trackers، كانت 13 ناقلة منها تحمل حوالى 12 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.

وأظهرت صورة التقطها قمر اصطناعي تابع لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي اطلعت عليها وكالة فرانس برس السبت، أربعة منها وهي تتجه شمالا من فنزويلا.

وحدد الموقع هذه الناقلات على أنها أكويلا 2، وبيرثا، وفيرونيكا 3، وفيسنا.

وتخضع هذه السفن الأربع لعقوبات أميركية، ما يجعلها عرضة للحصار البحري الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب في 16 كانون الأول/ديسمبر على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تصل إلى فنزويلا أو تغادرها.

وبحسب موقع Tanker Trackers، فإن السفن الثلاث الأولى تنقل النفط الخام، بينما كانت سفينة فيسنا فارغة.

وتمكّنت وكالة فرانس برس من التأكد بشكل مستقل باستخدام بيانات الأقمار الاصطناعية من أن فيسنا الخاضعة لعقوبات أميركية للاشتباه في ارتباطها بإيران وروسيا، كانت على مسافة نحو 40 كيلومترا شرق غرينادا الأحد، أي على مسافة 500 كيلومتر من موقعها في اليوم السابق.

كما هناك 11 ناقلة من أصل الناقلة ال12 المتبقية لم تتمكن فرانس برس من تأكيد موقعها الاثنين، خاضعة لعقوبات أميركية.

أما الناقلة الأخيرة وهي “سي مافريك”، فهي ليست خاضعة للعقوبات الأميركية، بل لعقوبات فرضتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي للاشتباه في ارتباطها بما يسمى “أسطول الشبح” الذي ينقل النفط الروسي.

ومعظم ناقلات النفط التي غادرت فنزويلا في الأيام الماضية قطعت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي (AIS) أو أرسلت إشارات “جي بي إس” (النظام العالمي لتحديد المواقع) خاطئة.

