ناقلة النفط “دلتا بلو” تبلغ عن تعرضها لهجومين جديدين قبالة اليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الجمعة إن ناقلة للنفط الخام تدعى دلتا بلو أبلغت عن تعرضها لأربع هجمات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قبالة ميناء المخا اليمني.

وذكرت الهيئة في مذكرة أن السفينة وطاقمها بخير ويتجهان نحو ميناء الرسو التالي.

وأضافت أن أحد الهجومين الأخيرين كان بزورق مسير والآخر بصاروخ سقط بالقرب من السفينة.

وأبلغ ربان السفينة يوم الخميس أن زورقين صغيرين أطلقا قذيفة صاروخية انفجرت قرب الناقلة التي ترفع علم ليبريا على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا.

وقالت الهيئة إن كل زورق كان على متنه أربعة أشخاص.

وذكرت أن صاروخا آخر انفجر بعد ساعات بالقرب من الناقلة.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، تدير الناقلة شركة دلتا تانكرز ومقرها أثينا. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق بعد من الشركة.

وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات على مسارات الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وأثارت هجمات جماعة الحوثي ردا من الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات، وأدت إلى اضطراب التجارة العالمية بعدما حولت شركات الشحن مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.