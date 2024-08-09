ناقلة النفط “دلتا بلو” تتعرض لأربع هجمات قبالة اليمن دون خسائر

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القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الجمعة إن ناقلة النفط الخام “دلتا بلو” أبلغت عن تعرضها لأربع هجمات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قبالة ميناء المخا اليمني، وأفادت الشركة التي تدير الناقلة بأنها وطاقمها بخير.

وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات على مسارات الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وأبلغ ربان السفينة يوم الخميس أن زورقين صغيرين أطلقا قذيفة صاروخية انفجرت قرب الناقلة التي ترفع علم ليبريا على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا.

وقالت الهيئة إن كل زورق كان على متنه أربعة أشخاص. وأضافت أن صاروخا آخر انفجر بعد ساعات بالقرب من الناقلة.

وردا على سؤال عن الواقعة، قالت شركة دلتا تانكرز التي تدير الناقلة ويقع مقرها في أثينا لرويترز إن الطاقم والسفينة بخير.

وأضافت “السفينة تواصل رحلتها”.

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات للحوثيين ردا على هجماتهم التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية بعدما حولت شركات الشحن مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها ضربت أهدافا في مناطق باليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين يوم الأربعاء، مما أدى إلى تدمير طائرتين مسيرتين ومحطة تحكم أرضية للحوثيين وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن.

وفي وقت سابق، قالت حركة الحوثي إنها هاجمت سفينة حاويات أخرى مملوكة ليونانيين في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين في خليج عدن. ولم تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أو الشركة المديرة للسفينة الهجمات. وقالت الشركة إن السفينة وطاقمها بخير.