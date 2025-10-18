ناقلة ترفع علم الكاميرون تصدر نداء استغاثة قبالة سواحل أحور اليمنية

(رويترز) – قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن ناقلة ترفع علم الكاميرون أصدرت نداء استغاثة يوم السبت بعد انفجار على متنها في أثناء إبحارها على بعد حوالي 60 ميلا بحريا جنوبي أحور اليمنية.

ولم يتضح سبب الانفجار.

وقالت أمبري إنها على علم باتصالات لاسلكية تشير إلى أن الطاقم يعتزم التخلي عن السفينة وأن عملية البحث والإنقاذ جارية.

وأضافت أمبري أن السفينة انطلقت من ميناء صحار العماني متجهة صوب جيبوتي.

وقالت إنه يُعتقد أن الناقلة لا تدخل ضمن قائمة الأهداف التي حددها الحوثيون المتحالفون مع إيران.

من ناحية أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم السبت إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 116 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، حيث تعرضت سفينة لهجوم بمقذوف غير معلوم أسفر عن نشوب حريق.

وأضافت أن السلطات تحقق في الأمر. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الواقعة هي نفسها التي أبلغت عنها أمبري.

ويشن الحوثيون هجمات في البحر الأحمر منذ عام 2023 مستهدفين سفنا يقولون إنها على صلة بإسرائيل فيما يصفونه بالتضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وتسببت الهجمات في اضطراب حركة التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم.

(تغطية صحفية إيناس العشري ومحمد الجبالي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)