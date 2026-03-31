ناقلة روسية تستعد لتوصيل شحنة نفطية إلى كوبا الغارقة في أزمة طاقة

يُنتظر أن تسلّم ناقلة نفط روسية الثلاثاء أول شحنة نفط خام إلى كوبا منذ كانون الثاني/يناير، لكنّ هذه الكمية التي سمحت واشنطن بدخولها قد لا تكفي لمعالجة أزمة الطاقة التي تغرق فيها الجزيرة الخاضعة لحصار نفطي أميركي منذ مطلع العام.

وكانت الناقلة “أناتولي كولودكين”، الخاضعة للعقوبات الأميركية، في طريقها إلى ميناء ماتانزاس في شرق العاصمة هافانا، محملة بـ 730 ألف برميل من النفط الخام.

ويُجنّب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السماح لروسيا بتسليم النفط إلى كوبا مواجهة مع موسكو، ويُوفّر ارتياحا موقتا في بلد يعاني من انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الوقود وتدهور خدمات النقل العام.

وتعليقا على وصول الشحنة المنتظرة، قالت روزا بيريز، وهي متقاعدة تبلغ 74 عاما انقطعت الكهرباء عن منزلها في ماتانزاس مجددا “سنستقبلها بأذرع مفتوحة. لا تتخيلون مدى حاجتنا الماسة لهذا النفط”.

وأضافت لوكالة فرانس برس “لننتظر ونرى إن كانت الأمور ستتحسن، ولو قليلا… لم أعد أحتمل هذا الوضع”، معربة عن أملها في وصول المزيد من الشحنات.

قال ترامب الأحد إنه لا يعترض على إرسال روسيا أو غيرها النفط إلى الجزيرة لأن الكوبيين “يجب أن يبقوا على قيد الحياة”.

لكن البيت الأبيض نفى أي تغيير في سياسة العقوبات الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت “سمحنا لهذه السفينة بالوصول إلى كوبا لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الكوبي. وتُتخذ هذه القرارات على أساس كل حالة على حدة”.

– “حافة الانهيار” –

انقطعت إمدادات النفط عن كوبا في كانون الثاني/يناير بعد أن أطاحت القوات الأميركية بحليفها الإقليمي الرئيسي، الزعيم الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تُصدّر النفط الخام إلى كوبا.

وقد لوّح الرئيس الأميركي بـ”السيطرة” على الجزيرة الشيوعية، رغم أن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أكد في آذار/مارس أن مسؤولين كوبيين وأميركيين قد أجروا محادثات.

قال ريكاردو هيريرو، المدير التنفيذي لـ”مجموعة دراسات كوبا” Cuba Study Group، وهي مجموعة سياسات غير حزبية في واشنطن، إن الهدف من تقييد النفط يتمثل في إجبار هافانا على “تقديم تنازلات حقيقية على طاولة المفاوضات”.

وصرح هيريرو لوكالة فرانس برس “الاستراتيجية هنا هي دفع النظام إلى حافة الانهيار، ولكن ليس التسبب في انهيار اجتماعي أو إنساني شامل”.

وأضاف “يتماشى هذا كله مع فكرة أن الولايات المتحدة تملك زمام المبادرة، وهي من ستقرر متى تتمسك بموقفها، ومتى تتراجع، ومتى تُقدم على كل خطوة”.

– “مجرد مساعدات إنسانية” –

عانى الكوبيون من سبع انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي على مستوى البلاد منذ عام 2024، بما في ذلك انقطاعان في آذار/مارس، مع ارتفاع حاد في أسعار الوقود.

بالإضافة إلى النقص المستمر في الغذاء والدواء، أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تأجيج الإحباط الشعبي، فضلا عن بعض الاحتجاجات النادرة في الشارع الكوبي.

وقال محللون إن النفط الروسي لن ينقذ الاقتصاد الكوبي إلا لبضعة أسابيع.

قال الخبير في قطاع الطاقة الكوبي بجامعة تكساس في أوستن خورخي بينون إن الحاجة الأكثر إلحاحا هي الديزل الذي يمكن استخدامه لتشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية أو أنظمة النقل للحفاظ على استمرار دوران عجلة الاقتصاد.

ولفت إلى أن تكرير النفط وتوصيل الديزل سيستغرق شهرا، ما يكفي لتغطية الطلب لمدة أسبوعين تقريبا.

وأشار هيريرو إلى أن الشحنة الواردة إلى كوبا ليست سوى “تبرع آخر” من روسيا، حليفة هافانا، لكنه شكك في أن موسكو ترغب في دعم الاقتصاد الكوبي على المدى الطويل.

وأضاف “لن يُسهم هذا في انتعاش الاقتصاد، إنها مجرد مساعدات إنسانية”.

