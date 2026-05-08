ناقلة نفط تصل إلى كوريا الجنوبية بعد اجتيازها حصار هرمز

تمكّنت ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز من الوصول الجمعة إلى وجهتها في كوريا الجنوبية، لتصبح أول سفينة تصل إلى هناك عبر هذا الممرّ المائي منذ إعلان إيران إغلاقه على إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وتعتمد كوريا الجنوبية على واردات الوقود من الشرق الأوسط، حيث تمرّ معظم الشحنات عبر المضيق الذي لا يزال مغلقا منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربها على إيران.

ومن شأن وصول الناقلة “أوديسا” التي ترفع علم مالطا وتحمل مليون برميل من النفط الخام، أن يبدّد قليلا قلق سيول حيال أمن الطاقة في ظلّ استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وشوهدت السفينة الضخمة الساعة 10,00 صباحا (الأولى بتوقيت غرينتش) على مقربة من منشأة رسو قبالة سواحل سيوسان، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في قطاع الطاقة إن هذه الشحنة ستساعد على استقرار الإمدادات، لاسيما وأنها توفّر كمية نفط تعادل نحو نصف الاستهلاك اليومي لكوريا الجنوبية.

وأضاف أن الحمولة ستخضع لعمليات تكرير قبل طرحها في السوق على شكل منتجات نفطية.

وبحسب مصدر مطلع، عبرت “أوديسا” مضيق هرمز في 17 نيسان/أبريل، أي قبل بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية وما تبعه من تشدّد في إعلاق المضيق بينما تتواصل الهدنة.

ومنذ اندلاع الحرب، شهدت حركة الملاحة عبر المضيق تراجعا حادا.

ودفع النزاع المستمر منذ أشهر كوريا الجنوبية، وهي من كبار منتجي ومكرري البتروكيميائيات، إلى فرض سقف لأسعار الوقود للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما.

كما سعت سيول إلى تنويع مصادر إمداداتها، واستطاعت تأمين أكثر من 270 مليون برميل من النفط الخام تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر من احتياجاتها، عبر طرق لا يشملها الإغلاق.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينيغيز إن نحو 1,500 سفينة و20 ألف بحّار دولي عالقون في منطقة الخليج بسبب النزاع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلق هذا الأسبوع عملية بحرية لفتح المضيق بالقوة أمام السفن التجارية قبل أن يعلّقها بعد ساعات، مشيرا إلى تقدُّم في المفاوضات مع إيران.

كذلك، اتّهم ترامب إيران بشنّ هجوم على سفينة شحن تُشغّلها كوريا الجنوبية في المضيق، وهو ما نفته السفارة الإيرانية في سيول.

وفي سياق متصل، وصلت سفينة الشحن “إتش إم إم نامو” التي تضرّرت جراء حريق إلى ميناء دبي الجمعة، بحسب مشغّلها الذي أكد أنها ستُخضع قريبا للفحص.

