ناقلة نفط صينية خاضعة لعقوبات تعود لهرمز بعد مغادرة الخليج

سنغافورة 15 أبريل نيسان (رويترز) – أظهرت بيانات شحن أن ناقلة النفط ريتش ستاري الخاضعة لعقوبات أمريكية عادت اليوم الأربعاء إلى مضيق هرمز عقب مغادرتها الخليج في اليوم السابق، بعد أن فشلت في اختراق الحصار الأمريكي المفروض على السفن التي ترسو في الموانئ الإيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار يوم الأحد بعد فشل محادثات السلام التي جرت في إسلام اباد بين الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع في التوصل إلى اتفاق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس “خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأمريكي”، مضيفة أن ست سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة إلى ميناء إيراني.

وكانت الناقلة المملوكة للصين من بين ما لا يقل عن ثماني سفن عبرت الممر المائي أمس الثلاثاء، أول أيام الحصار الأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي إن مدمرة أمريكية أوقفت أمس ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة ميناء تشابهار الإيراني على خليج عمان.

وفُرضت عقوبات أمريكية على السفينة ريتش ستاري ومالكها، شركة شنغهاي شوانرون شيبينج، لتعاملهما مع إيران. ولم يتسن الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.

وتشير بيانات شركة كبلر إلى أن ريتش ستاري هي ناقلة متوسطة الحجم تحمل نحو 250 ألف برميل من الميثانول تم تحميلها في ميناء الحمرية في الإمارات. وترسو الناقلة في الوقت الراهن قبالة سواحل إيران.

وتسبب الحصار في مزيد من عدم اليقين بالنسبة لشركات الشحن وشركات النفط وشركات التأمين من مخاطر الحرب. وذكرت مصادر صناعية أمس أن حركة المرور لا تزال تمثل جزءا ضئيلا فقط من أكثر من 130 عملية عبور قبل بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وكبلر أنه لم تمر أي ناقلات إيرانية تحمل نفطا خاما للتصدير عبر المضيق منذ فرض الولايات المتحدة سيطرتها عليه.

وقالت شركة الاستشارات إف.جي.إي نكسانت في مذكرة إن إيران، العضو في منظمة أوبك، تمتلك سعة تخزين برية غير مستخدمة للنفط الخام تبلغ حوالي 90 مليون برميل، والتي يمكن أن تدعم إنتاجها الحالي البالغ 3.5 مليون برميل يوميا لمدة شهرين تقريبا في حالة توقف الصادرات.

وأضافت أن خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا من شأنه أن يمدد هذه الفترة إلى حوالي ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن أن سفينة أخرى خاضعة للعقوبات الأمريكية، وهي ناقلة النفط الخام الضخمة أليسيا التي لها سجل في نقل النفط الإيراني منذ عام 2023، ستدخل الخليج عبر المضيق اليوم. وأشارت بيانات كبلر إلى أن الناقلة الفارغة، التي يمكنها حمل مليوني برميل من النفط، تتجه إلى العراق لتحميل شحنة غدا الخميس.

وفي سياق منفصل، أشارت بيانات إلى أن ناقلة النفط العملاقة (أجيوس فانوريوس 1) المسجلة في مالطا دخلت الخليج عبر المضيق اليوم في محاولة ثانية للعبور. وكانت الناقلة من بين سفن عدة حاولت دخول الخليج يوم الأحد خلال اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت بيانات ومصادر تجارية بأن الناقلة تتجه إلى العراق لتحميل خام البصرة لمصفاة نغي سون الفيتنامية.

ولم ترد شركة (إيسترن ميديتيرانيان ماريتيم)، التي تدير (أجيوس فانوريوس 1)، وشركة (نغي سون) لتكرير النفط والبتروكيماويات بعد على طلبات التعليق.

(إعداد علي خفاجي ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)