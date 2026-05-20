ناقلة نفط كورية جنوبية عبرت مضيق هرمز (وزارة الخارجية)

عبرت ناقلة نفط كورية جنوبية مضيق هرمز الأربعاء بتسهيل من السلطات الإيرانية، بحسب ما أعلنت سيول، فيما لا تزال الملاحة البحرية هناك شبه معطلة.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هويون أمام البرلمان “في هذه اللحظة، تخرج ناقلتنا من مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران”.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس أن “هذه هي أول سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية تعبر مضيق هرمز منذ انطلاق الحرب مع إيران”.

وأظهرت بيانات موقع “مارين ترافيك” لتتبُّع السفن أن الناقلة “يونيفرسال وينر” التي ترفع علم كوريا الجنوبية كانت على الجانب الشرقي من المضيق قرب مدخل خليج عمان، في طريقها إلى مدينة أولسان في جنوب شرقي كوريا الجنوبية بعد مغادرتها ميناء الأحمدي في الكويت.

وعبرت الناقلة بعد أسابيع من تعرّض سفينة تديرها شركة كورية جنوبية لهجوم بأجسام جوية قرب مضيق هرمز، ما أثار مخاوف في سيول بشأن سلامة حركة الشحن الكورية الجنوبية في المنطقة.

وكانت السفينة “إتش إم إم نامو” تعرّضت في 4 أيار/مايو لهجوم بطائرتين مجهولتين، ما أدى إلى إصابة الجزء الخارجي من خزان التوازن في جانبها الأيسر الخلفي، وتسبّب في حريق داخل غرفة المحركات.

ووصلت سفينة الشحن التي ترفع علم بنما وتديرها شركة “إتش إم إم” الكورية إلى دبي بعد الحادث لإجراء تحقيق.

ونفت طهران مسؤوليتها عن الهجوم، حيث نشرت سفارتها في سيول بيانا على موقعها الإلكتروني بعد أيام من الحادث أكدت فيه أنها “ترفض بشدة وبشكل قاطع أي مزاعم بشأن تورط قواتها”.

ودانت سيول الهجوم، معربة عن أملها في تحديد المسؤولين عنه من خلال تحقيق شامل.

وتعتمد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بشكل كبير على واردات الوقود من الشرق الأوسط، التي يُنقل معظمها عبر مضيق هرمز في أوقات السلم.

