ناقلة نفط وسفينة تجارية تبلغان عن تعرضهما للهجوم في البحر الأحمر

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دبي (رويترز) – ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ناقلة نفط تحمل علم بنما وسفينة تجارية تعرضتا للهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن يوم الاثنين، مع إصابة ناقلة النفط بقذيفتين.

وقالت أمبري إن جهات عسكرية معنية أكدت تعرض الناقلة لهجوم بصواريخ.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في أي من الواقعتين.

وذكرت أمبري والهيئة البحرية البريطانية أن الهجوم على الناقلة وقع على بعد نحو 70 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الصليف اليمني.

وترجح أمبري أن “السفينة استُهدفت لأنها تابعة لشركة على صلة بموانئ إسرائيلية”.

وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات على خطوط الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي واقعة أخرى، قالت شركة أمبري إن طائرة مسيرة استهدفت سفينة تجارية على بعد نحو 50 ميلا بحريا قبالة ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر والواقع إلى الجنوب من الصليف مباشرة.

وقالت هيئة عمليات التجارية البحرية إن السفينة تواصل الإبحار إلى الميناء التالي.