ناقلتان صينيتان محملتان بالنفط السعودي تتجهان نحو مضيق باب المندب

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

سنغافورة 23 يوليو تموز (رويترز) – أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان أربعة ملايين برميل من النفط السعودي، تتجهان نحو مضيق باب المندب للخروج من البحر الأحمر اليوم الخميس.

وأوضحت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلة شين لونج يانج التي ترفع علم سنغافورة استأنفت رحلتها جنوبا في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بعدما عادت أدراجها وتوقفت مؤقتا في عرض البحر الأحمر يوم الثلاثاء.

وأشارت البيانات إلى أن الناقلة تبحر قبالة ساحل اليمن، وأن الناقلة كوزنيو ليك التي ترفع العلم الصيني تتبعها.

ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة كوسكو شيبينج التي تدير الناقلتين.

وبحسب البيانات، أبلغت الناقلتان بوجود أفراد طاقم صينيين على متنهما. وجرى تحميل النفط الخام على متن الناقلتين من ميناء ينبع السعودي في وقت سابق من الأسبوع.

(تغطية صحفية فلورنس تان – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)