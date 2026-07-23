The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ناقلتان صينيتان محملتان بالنفط السعودي تتجهان نحو مضيق باب المندب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سنغافورة 23 يوليو تموز (رويترز) – أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان أربعة ملايين برميل من النفط السعودي، تتجهان نحو مضيق باب المندب للخروج من البحر الأحمر اليوم الخميس.

وأوضحت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلة شين لونج يانج التي ترفع علم سنغافورة استأنفت رحلتها جنوبا في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بعدما عادت أدراجها وتوقفت مؤقتا في عرض البحر الأحمر يوم الثلاثاء.

وأشارت البيانات إلى أن الناقلة تبحر قبالة ساحل اليمن، وأن الناقلة كوزنيو ليك التي ترفع العلم الصيني تتبعها.

ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة كوسكو شيبينج التي تدير الناقلتين.

وبحسب البيانات، أبلغت الناقلتان بوجود أفراد طاقم صينيين على متنهما. وجرى تحميل النفط الخام على متن الناقلتين من ميناء ينبع السعودي في وقت سابق من الأسبوع.

(تغطية صحفية فلورنس تان – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية