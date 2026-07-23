ناقلتان صينيتان محملتان بالنفط السعودي تغادران البحر الأحمر

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سنغافورة 23 يوليو تموز (رويترز) – أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان أربعة ملايين برميل من النفط السعودي غادرتا البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب اليوم الخميس، وأفلتتا على ما يبدو من حصار بحري أعلنته جماعة الحوثي اليمنية على السعودية، في الوقت الذي تعرضت فيه سفن سعودية أخرى لهجمات.

ويهدد الحصار الذي يفرضه الحوثيون المتحالفون مع إيران على البحر الأحمر بتفاقم تعطيل إمدادات الطاقة العالمية، في وقت يظل فيه مضيق هرمز مغلقا بالكامل تقريبا وسط تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلة شين لونغ يانغ التي ترفع علم سنغافورة استأنفت رحلتها جنوبا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بعدما عادت أدراجها وتوقفت مؤقتا في عرض البحر الأحمر يوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أيضا أن ناقلة النفط العملاقة كوزنيو ليك التي ترفع علم الصين تبعتها وخرجت كلتاهما من البحر الأحمر في وقت لاحق اليوم. وتشير البيانات إلى أن شين لونغ يانغ متجهة إلى ميناء تشينتشو في جنوب الصين، وأن كوزنيو ليك ستفرغ حمولتها في ميناء هويتشو بإقليم قوانغدونغ في جنوب الصين أيضا.

وأوضحت البيانات أن الناقلتين أشارتا عبر أجهزة إرسال نظام تحديد الهوية الآلي إلى وجود طاقم صيني على متنهما. وتستأجر شركة يونيبيك، الذراع التجارية لسينوبك وهي أكبر شركة تكرير في آسيا، الناقلتين اللتين قامتا بتحميل النفط الخام من ميناء ينبع في السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ولم ترد كوسكو شيبينج التي تدير الناقلتين ولا سينوبك حتى الآن على طلبات للتعليق.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن ناقلتين عملاقتين أخريين على الأقل تستأجرهما يونيبيك، ومن المقرر أن تدخلا البحر الأحمر وتحملا النفط الخام السعودي من ميناء ينبع في وقت لاحق من هذا الشهر، أبطأتا من تقدمهما نحو مضيق باب المندب، وتبحران دائريا في خليج عدن.

* مرور من مضيق هرمز

في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الحوثيون أنهم نفذوا عملية عسكرية استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين قالوا إنهما انتهكتا الحصار. وأظهرت بيانات الشحن أن كلتا الناقلتين تزودان محطات الكهرباء والمصافي المحلية السعودية بالخام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت لاحق أن السفينة السعودية (إنسيليا) تعرضت لهجوم في البحر الأحمر واندلع حريق على متنها، لكن طاقمها بخير.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن ومن كبلر لتحليل البيانات أن حركة الشحن عبر مضيق باب المندب تراجعت بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، وظلت الحركة عبر مضيق هرمز ضعيفة أمس الأربعاء.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى عبور 27 سفينة، من بينها خمس ناقلات نفط وناقلة غاز بترول مسال، مضيق باب المندب أمس الأربعاء، بانخفاض عن 38 سفينة في اليوم السابق. وأشارت بيانات من فورتكسا إلى خروج ناقلة نفط عملاقة من باب المندب أمس الأربعاء بعد أن أغلقت أجهزة الإرسال.

كما أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن ناقلتين عملاقتين للنفط الخام خرجتا من مضيق هرمز اليوم الخميس.

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن وكبلر إلى توجه الناقلة (نيو جاينت)، التي تحمل مليوني برميل من النفط الخام العراقي، إلى ميناء ريتشاو في شرق الصين، وظهرت الناقلة (روتردام إنرجي)، المحملة بمليوني برميل من خام زاكوم العلوي من الإمارات، قبالة سواحل الفجيرة.

وأوضحت بيانات كبلر أن ثلاث سفن محملة بسلع أولية عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء، بانخفاض عن أربع سفن في اليوم السابق و18 سفينة في يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات كبلر أيضا أن سفينتين دخلتا مضيق هرمز قادمتين من خليج عمان، وهما ناقلة تحمل منتجات نفطية غير نقية أبحرت عبر المياه الإيرانية، وسفينة بضائع سائبة جافة تبحر مع إيقاف تشغيل إشارة التتبع.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، بلغ عدد الناقلات المحملة بشحنات في الخليج حتى 20 يوليو تموز 253 ناقلة منها 102 من ناقلات النفط و64 ناقلة غاز طبيعي مسال و66 ناقلة غاز بترول مسال.

( إعداد رحاب علاء ومروة سلام ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )