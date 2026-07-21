ناقلتا نفط سعودي تغيران مسارهما مع تدخل الحوثيين في الحرب

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دبي 21 يوليو تموز (رويترز) – غيرت ناقلتا نفط تحملان نفطا خاما سعوديا إلى آسيا مسارهما في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء بعد تهديدات من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في وقت أدى فيه الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الملاحة عبر اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.

وقصفت القوات الأمريكية أهدافا في جنوب إيران وغربها خلال الليل، في حين استهدفت طهران مواقع أمريكية في البحرين والكويت والأردن، وتعرضت ناقلة نفط لهجوم في مضيق هرمز.

وقالت إيران إنها استهدفت بنية تحتية تابعة لشركة (أمازون) في البحرين، حيث تدير الشركة الأمريكية مركز بيانات إقليميا. ولم تُدل أمازون بأي تعليق بعد ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

وأعلنت جماعة الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية أمس الاثنين، مما قد يفتح جبهة جديدة في الحرب التي بدأت في 28 فبراير شباط بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران. وهددت الجماعة في رسالة إلى شركات الشحن بمهاجمة أي سفن تقوم بتحميل نفط سعودي أو تفريغه. ويسيطر الحوثيون على شمال اليمن وغربه بما في ذلك الساحل عند مدخل البحر الأحمر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جماعة الحوثي لم تغلق بعد مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، وهدد باتخاذ إجراء ضدهم إذا فعلوا ذلك.

وأضاف ترامب “حتى الآن لم يحدث ذلك. قد يحدث، لكننا نتولى زمام الأمور. إذا حدث شيء من هذا القبيل، فسنتعامل معه”.

وأكد ترامب مقتل 18 جنديا أمريكيا حتى الآن، من بينهم أربعة في هجمات إيرانية على قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة في الأردن والعراق خلال الأيام القليلة الماضية، في حرب لا تحظى بشعبية بين الأمريكيين وغيرهم ممن تضرروا من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.

وأحدث إعلان الحوثيين تغييرا على ما يبدو، إذ غيرت ناقلتان مسارهما اليوم واتجهتا إلى قناة السويس بدلا من الإبحار من مضيق باب المندب إلى المحيط الهندي. وكانت الناقلتان قد حمّلتا للتو نفطا خاما سعوديا لشحنه إلى الصين والهند من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وقالت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية اليوم “تمثل هذه التطورات أول تغييرات مؤكدة في مسارات الناقلات التجارية عقب الحظر (الذي أعلنه الحوثيون)، ومن المرجح أن تزيد من اضطراب صادرات الخام السعودية وطرق الشحن في المنطقة”.

ومع تسبب الحرب في إغلاق مضيق هرمز أمام السفن التي تسعى إلى الخروج من الخليج، أصبح البحر الأحمر الطريق البديل الرئيسي لخروج ملايين البراميل من النفط السعودي يوميا بعد تحويل هذه الإمدادات عبر خط أنابيب إلى ينبع.

وارتفعت أسعار الخام بأكثر من اثنين بالمئة اليوم، مع بقاء خام برنت فوق 91 دولارا للبرميل. وعاد سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من أربعة دولارات للجالون.

* هجمات أمريكية

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة دفاع جوي خلال أحدث الهجمات، والتي استمرت ليلا لأكثر من أسبوع ونصف الأسبوع.

وأوردت وسائل إعلام رسمية أنباء عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة شيراز بجنوب إيران. وذكرت وسائل إعلام أن مدينتي كنارك وتشابهار على الساحل الجنوبي تعرضتا لهجمات أيضا، فضلا عن استهداف مدينة خرم اباد وموقع مدني قرب مدينة عبادان، وكلاهما في الغرب.

وجدد ترامب اليوم تهديداته بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في نطنز “قريبا جدا”، والتي قال في يونيو حزيران 2025 إنها “دمرت تماما” بعد أن قصفت القوات الأمريكية المنشأة، الواقعة في سلسلة جبال، في ذلك الشهر. وتوعدت إيران بالرد.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن 50 مدنيا قُتلوا وأصيب 500 آخرون في أحدث الضربات الأمريكية على إيران.

في غضون ذلك، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة بإن الحرب، التي لم يأذن بها الكونجرس، تكلفت 37.5 مليار دولار حتى الآن، وطلب منهم الموافقة على 70 مليارا أخرى ميزانية “تكميلية”، لأسباب منها تجديد إمدادات الصواريخ المستنفدة.

* هجمات إيرانية

تختبر الولايات المتحدة وإيران حدود التصعيد منذ انهيار اتفاق مؤقت لوقف القتال في وقت سابق من هذا الشهر.

وشنت إيران هجمات جديدة على منطقة الخليج اليوم، إذ أثارت ضربات في الآونة الأخيرة على منشآت لتحلية المياه مخاوف من نقص المياه.

وقالت الكويت إنها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ بعد ظهر اليوم. وأفادت بتعرضها لهجمات ألحقت أضرارا بتوليد الطاقة في الأيام القليلة الماضية إلى جانب محطات لتحلية المياه.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن القوات الإيرانية استهدفت أيضا ثكنات عسكرية أمريكية في البحرين وقواعد عسكرية في الكويت والأردن.

* استهداف ناقلات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن ناقلة أبلغت عن استهدافها في مضيق هرمز بقذيفة مجهولة، مما أجبر طاقمها على الإخلاء واستخدام قارب نجاة.

وذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم أيضا أن نيرانا اشتعلت في ناقلتي نفط بعد انفجارات في أثناء محاولتهما عبور المضيق من المسار الجنوبي.

وتحث واشنطن السفن على الإبحار عبر الممر الجنوبي للمضيق. وتطلب إيران من السفن استخدام طريق شمالي بديل قرب ساحلها بدلا من ذلك، حيث تهدف في نهاية المطاف إلى فرض رسوم على العبور.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن أربع سفن شحن فقط عبرت المضيق أمس واستخدمت معظمها المسار الملاحي الشمالي قرب الساحل الإيراني، انخفاضا من سبع سفن في اليوم السابق له.

ونجحت السعودية جزئيا طوال الحرب في تفادي اضطرابات الشحن من خلال نقل النفط عبر الأنابيب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. لكن إغلاق الحوثيين هذا المسار البديل تماما قد يؤدي إلى خفض الإمدادات العالمية من النفط إذ سيبقي معظم صادرات النفط السعودية عالقة.

* مساع دبلوماسية

أبلغ مسؤول إيراني كبير رويترز أمس الاثنين بأن طهران تسلمت مقترحا لتهدئة الحرب مع الولايات المتحدة، ينص على وقف إطلاق النار عشرة أيام بهدف إيجاد سبل العودة إلى تنفيذ الاتفاق المؤقت المبرم في يونيو حزيران، والذي هدنة تسنى التوصل إليها في أبريل نيسان.

وفي مؤشر على أن الدبلوماسية لا تزال قائمة، طلب وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني من باكستان استئناف دور الوساطة في الصراع.

(إعداد دعاء محمد ونهى زكريا ومحمود رضا مراد ومحمد أيسم ومحمد عطية وعلي خفاجي للنشرة العربية)