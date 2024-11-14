نتائج “ديزني” للربع الرابع تفوق توقعات المحللين

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نشرت مجموعة “ديزني” الخميس، نتائجها للربع المالي الرابع (من نهاية حزيران/يونيو إلى نهاية أيلول/سبتمبر) والتي فاقت التوقعات، مدفوعة بنجاح فيلمي “ديدبول أند وولفرين” و”فايس فيرسا 2″.

وانخفض صافي ربح “ديزني” بنسبة 19% ليصل إلى 564 مليون دولار، بسبب المخصصات التي رُصدت للاستهلاك وارتفاع الرسوم الضريبية.

لكنّ قيمة سهمها في بورصة “وول ستريت” وصلت إلى 1,14 دولارا، وهو مبلغ أعلى من 1,10 دولارا الذي توقعه المحللون.

ومن ناحية الإيرادات، استفادت “والت ديزني” من فيلمي “ديدبول أند وولفرين” و”فايس فيرسا 2″ اللذين حققا إجمالي عائدات بثلاثة مليارات دولار في شباك التذاكر عالميا.

ونتيجة لذلك، شهد نشاط مبيعات المحتوى والتراخيص، قفزة في إيراداته بنسبة 39% على أساس سنوي.

في المجمل، وصلت إيرادات “ديزني” إلى 22,6 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 6%، في نتيجة فاقت التوقعات.

وشكل الفيديو عبر الانترنت محرك نمو آخر لـ”ديزني”، إذ زادت إيراداته بنسبة 15% على أساس سنوي.

وشهد عدد مشتركي “ديزني بلس” ارتفاعا بـ4,4 ملايين شخص مقارنة بأرقام نهاية الربع السابق، وبات يتابع هذه المنصة 122,7 مليون حساب.

وكانت الزيادة ملحوظة على المستوى العالمي (+5%) بينما أتت أقل في أميركا الشمالية (+2%).

وبعدما عانت من عجز لفترة طويلة، باتت خدمة البث التدفقي الخاصة بـ”ديزني” مربحة.

ففي الربع الرابع من السنة، ارتفعت الإيرادات لكل مشترك بشكل طفيف (+1%)، فيما يعود ذلك بشكل رئيسي إلى رفع التعرفة العالمية وإلى الإعلانات.

وعلّق المستثمرون بشكل إيجابي على نتائج “ديزني”. وقد ارتفع سعر سهم الشركة خلال التعاملات الالكترونية قبل افتتاح بورصة نيويورك، بنسبة 7%.

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