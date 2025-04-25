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نتائج غوغل في الربع الأول تتخطى التوقعات بدفع من الذكاء الاصطناعي

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تجاوزت ألفابت، الشركة الأم لغوغل، التوقعات بشكل ملحوظ في الربع الأول، مدفوعة بنمو أعمالها في مجال الحوسبة السحابية، في انعكاس للإقبال القوي المستمر على الذكاء الاصطناعي.

وبلغ صافي الدخل 34,5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 46% على أساس سنوي، وفق بيان أصدرته المجموعة الخميس.

بلغ ربح السهم 2,81 دولار، وهو أعلى بكثير من مستوى 2,34 دولار الذي توقعه المحللون، بحسب بيانات جمعتها شركة “فاكتست” FactSet.

يُعد هذا أحد أكبر الأرباح الفصلية التي تسجلها شركة مدرجة في البورصة على الإطلاق، في رقم قياسي تاريخي لشركة ألفابت.

وتفاعلت السوق إيجابا مع هذه النتائج. ففي التداول الإلكتروني بعد إغلاق بورصة وول ستريت، ارتفعت أسهم ألفابت بأكثر من 4%، رغم أنها حققت مكاسب تقارب 8% منذ الاثنين.

شهدت المجموعة التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرا لها، نموا في إيراداتها بنسبة 28% على أساس سنوي في مجال الحوسبة السحابية التي تشمل مختلف جوانب البنية التحتية لتخزين البيانات والبرامج التي تُمكّنها من العمل عن بُعد.

وهذه الوتيرة أعلى بكثير من المبيعات الإجمالية للشركة (+12%) والتي بلغت 90,2 مليار دولار للفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس.

وتُعد الحوسبة السحابية أكثر أهمية من أي وقت مضى للشركات لأنها توفر الإمكانات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقد ركزت غوغل في البداية على الإعلانات الإلكترونية وأدوات البحث على الإنترنت، ثم استثمرت بكثافة في الحوسبة السحابية لتصبح من الشركات الرائدة إلى جانب مايكروسوفت وأمازون.

وتضاعفت نسبة الإيرادات المتأتية من الحوسبة عن بُعد في أقل من خمس سنوات، وباتت تمثل ما يقرب من 14% من إيرادات ألفابت.

ولا تقتصر الأولوية المُعطاة للذكاء الاصطناعي على عملاء غوغل فحسب، بل تعمل الشركة أيضا على دمجه داخليا بشكل متزايد.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت سوندار بيتشاي الخميس أن أكثر من 30% من أسطر التعليمات البرمجية المطلوبة لبرامج المجموعة مكتوبة مسبقا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتم التحقق من صحته بعد ذلك من جانب متخصصين في المعلوماتية.

تو/جك/الح

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