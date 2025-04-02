نتانياهو: إسرائيل تقوم بـ”تجزئة” غزة للضغط على حماس لاستعادة الرهائن

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أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي يقوم بـ”تجزئة” قطاع غزة و”السيطرة” على مساحات فيه، للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم.

في غضون ذلك، تواصَل القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر، حيث أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا الأربعاء، بينهم أطفال، وفقا للدفاع المدني.

وفي 18 آذار/مارس، استأنفت إسرائيل القصف المكثّف على قطاع غزة بعد فشل الاتفاق على بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى.

وبعد ساعات من إعلان إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية لضمّ “مناطق واسعة” من غزة الى ما تسميه “المنطقة الأمنية”، أكد نتانياهو أن الجيش “يقوم بتجزئة القطاع وزيادة الضغط تدريجا لكي تعيد (حركة حماس) رهائننا”.

وشدد في بيان على أن الدولة العبرية “تسيطر على أراضٍ، وتضرب الإرهابيين وتدمّر البنى التحتية”، موضحا أنّ الجيش “يسيطر على محور موراغ” بين محافظتي خان يونس ورفج الجنوبيتين.

ويشير اسم المحور إلى مستوطنة إسرائيلية سابقة في القطاع تمّ إخلاؤها مع الانسحاب الاسرائيلي عام 2005.

وربط نتانياهو المحور الجديد بممر فيلادلفيا، وهي المنطقة العازلة الواقعة على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر والتي كان من المفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

– “أين العالم” –

ميدانيا، أسفرت ضربات اسرائيلية على القطاع الأربعاء عن مقتل 34 شخصا على الأقل، بحسب الدفاع المدني في غزة.

وأكد الدفاع المدني مقتل 19 فلسطينيا بينهم تسعة أطفال إثر غارة شنها الطيران الإسرائيلي واستهدفت مبنى يضم عيادة طبية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وقالت الأونروا في بيان إن الغارة أصابت “غرفتين في الطابق الأول من مركز صحي مُدمّر تابع للأونروا” كان يُستخدم كمأوى لـ 160 عائلة نازحة.

وبينما كان يقف قرب رفات قتلى فلسطينيين، قال أبو أحمد جابر وهو نازح في المبنى المجاور “كما ترى الشهداء كلّهم أولاد صغار وبنات، بأي حق يقتلونهم؟ تُضرب العيادة مباشرة، أين الأمم المتحدة؟ أين العالم؟”.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقاتلين من حماس في المبنى.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية “المجزرة في عيادة الأونروا”، مطالبة “بجرأة دولية لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية ضد المواطنين”.

ومنذ بداية الحرب القطاع والتي أعقبت هجوما نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات على مبانٍ عدّة تابعة للأنروا وتؤوي نازحين.

وكتب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس “منذ بداية الحرب… تم استخدام العديد

كذلك، نفّذت القوات القوات الإسرائيلية الأربعاء، غارات جوية على جنوب ووسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل في خان يونس واثنين في مخيّم النصيرات للاجئين، حسبما أفاد الدفاع المدني في القطاع.

وسبقت ذلك دعوات من الجيش الإسرائيلي لإخلاء مناطق واسعة من مدينة رفح قرب الحدود مع مصر وخان يونس المجاورة.

وليل الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين تمّ إطلاقهما من غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

– “طرد حماس” –

وقبل تصريحات نتانياهو، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية العسكرية في قطاع غزة “تتوسّع لتدمير الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية وإخلاء المنطقة منهم، ووضع اليد على مناطق واسعة سيتم دمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية”.

وأضاف “أدعو سكان غزة إلى التحرك الآن لطرد حماس وتسليم كل الرهائن”.

وندّد منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة باستئناف الحرب ووصفه بأنه “مروع”. وقال “عوضا عن تحرير الرهائن بالتوصل لاتفاق ووضع حد للحرب، ترسل الحكومة المزيد من الجنود إلى غزة للقتال في المناطق ذاتها التي سبق أن قاتلت فيها مرارا”.

وأضاف “فسّروا لنا كيف تخدم هذه العملية هدف إعادة الرهائن وكيف تنوون تفادي تعريضهم للخطر”.

ونشر حوالى خمسين رهينة سابقين وأقارب رهائن، رسالة مفتوحة قبل بيان نتانياهو دعوا فيها إلى “وقف القتال واستئناف المفاوضات”، مؤكدين أنّ “الضغط العسكري يعرّض الرهائن للخطر”.

– “منع الإبادة الجماعية” –

ومنذ استئناف القتال، أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس مقتل 1066 شخصا في الهجمات الإسرائيلية. وبذلك ترتفع إلى 50423 شخصا حصيلة القتلى في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتسبّب هجوم حماس على إسرائيل بمقتل 1218 شخصا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخلال الهجوم، خُطف 251 شخصا، لا يزال 58 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 34 شخصا توفوا أو قتلوا، بحسب الجيش.

ومنذ الثاني من آذار/مارس، تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية حادة.

وأغلقت بعض الأفران أبوابها بسبب نقص الطحين.

وقال محمود شيخ خليل لفرانس برس “الوضع صعب، لا يوجد طحين، لا خبز، لا طعام، لا ماء”.

وفي جنيف، دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استئناف الغارات الإسرائيلية على غزة، وطالب الدولة العبرية بتحمّل مسؤولياتها في “منع الإبادة الجماعية… ورفع الحصار غير القانوني” عن غزة.

وفي سياق سياسي متوتر، أثار الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير جدلا جديدا الأربعاء بزيارته الحرم القدسي الشريف في القدس الشرقية المحتلة.

وندّد الأردن والسعودية وقطر وتركيا “باقتحام” المسجد الأقصى. كذلك، ندّدت حماس بما وصفته بأنه “استفزاز وتصعيد خطير”.

دمس/دص-رض-س ح-ناش/كام