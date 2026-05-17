نتانياهو: إسرائيل على وشك القضاء على جميع المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر

afp_tickers

3دقائق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن بلاده على وشك القضاء على جميع المسؤولين عن هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وجاءت تصريحات نتانياهو بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتل عز الدين الحداد القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان رئيس الوزراء تعهد بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل ملاحقة من وصفهم بأنهم العقول المدبرة للهجوم الذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا في الدولة العبرية، وفقا لإحصاء وكالة فرانس برس.

وقال نتانياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة “لقد وعدت بأن يتم القضاء على كل مهندس للمجزرة وعمليات خطف الرهائن، واحدًا تلو الآخر، ونحن قريبون جدًا من إتمام هذه المهمة”، واصفًا الحداد بأنه “إرهابي”.

وتواصل إسرائيل منذ الهجوم استهداف القادة السياسيين والعسكريين لحركة حماس سواء في غزة او خارجها.

ولاحقت الدولة العبرية واغتالت العديد من القادة السياسيين والعسكريين لحماس في غزة ولبنان وإيران، يتقدمهم رئيس الحركة يحيى السنوار وشقيقه محمد الذي خلف محمد الضيف كقائد عام لكتائب القسام، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أثناء زيارته طهران.

وجدد نتانياهو الأحد التأكيد أن قواته تسيطر على 60 في المئة من غزة، في اشارة إلى أن الجيش واصل توسيع نطاق عملياته داخل القطاع، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تقدم القوات الإسرائيلية نحو ما يُعرف بـ”الخط البرتقالي” الجديد.

وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة ويسري منذ العاشر من تشرين الأول/اكتوبر الفائت على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” داخل غزة، مع استمرار سيطرتها على أكثر من 50 في المئة من أراضي القطاع.

واضاف نتانياهو “حماس أصبحت في قبضتنا. نحن نعرف تمامًا ما هي مهمتنا، ومهمتنا هي ضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى”.

وردت إسرائيل على هجوم حماس بحرب غير مسبوقة على غزة أسفرت عن مقتل نحو 72763 شخصا، وفقا لأحدث إحصائية تصدرها وزارة الصحة في القطاع والتي تديرها حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم برعاية أميركية، تتواصل أعمال العنف في قطاع غزة حيث قتل 871 فلسطينيا بنيران إسرائيلية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده خلال الفترة نفسها.

بور-جد/ها/ب ق