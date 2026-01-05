نتانياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها البالستي

قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الإثنين إن إسرائيل لن تسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها البالستي، وذلك بعد أيام من تهديد مماثل أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال نتانياهو أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي “لن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها للصواريخ البالستية، وبالتأكيد لن نسمح لها باستئناف برنامجها النووي الذي ألحقنا به أضرارا كبيرة”.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية ستواجه “عواقب وخيمة” إذا هاجمت إسرائيل.

يأتي تهديد نتانياهو بعد أيام على تهديد الرئيس الأميركي الذي التقاه الأسبوع الماضي في فلوريدا، بتقويض أي محاولة إيرانية لإعادة التسلح.

خلال الأشهر القليلة الماضية، أعرب مسؤولون ووسائل إعلام إسرائيلية عن قلقهم من أن إيران تعمل على إعادة بناء ترسانتها البالستية بعد أن تعرضت للهجوم خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في حزيران/يونيو الماضي.

وقال ترامب إن إيران “قد تتصرف بشكل سيئ” وتبحث عن مواقع نووية جديدة لتحل محل تلك التي استهدفتها الضربات الأميركية خلال الحرب مع إسرائيل، بالإضافة إلى إعادة بناء صواريخها.

وأضاف ترامب “آمل ألا يحاولوا إعادة بناء قدراتهم، لأنه إذا فعلوا، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء على تلك المحاولة سريعا جدا”.

لكن ترامب قال إنه يعتقد أن إيران ما زالت مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول برامجها النووية والصاروخية، فيما تنفي طهران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي الوقت نفسه، قال نتانياهو إن الاحتجاجات في إيران “توسعت بشكل كبير”.

بدأت هذه الاحتجاجات في طهران على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة في 28 كانون الأول/ديسمبر، قبل أن تمتد إلى 25 محافظة على الأقل من أصل 31، وتتسّع لتشمل مطالب سياسية.

وقال نتانياهو الأحد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة “نقف متضامنين مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والعدالة”.

وأضاف “من المحتمل أننا أمام لحظة حاسمة يستطيع خلالها الشعب الإيراني تقرير مصيره”.

