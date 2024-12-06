نتانياهو: حريق الكنيس في أستراليا مرتبط بموقف حكومتها “المعادي لإسرائيل”

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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أن الحريق الذي أضرم في كنيس يهودي في أستراليا مرتبط بـ”المشاعر المعادية لإسرائيل” لدى السلطات في كانبيرا.

وقالت الشرطة في مدينة ملبورن الأسترالية إن الأشخاص الذين أضرموا النار في كنيس يهودي قبل فجر الجمعة كانوا يرتدون أقنعة، وهي لا تزال تبحث عن المشتبه بهم ولم تحدد سبب استهداف المبنى.

ورأى نتانياهو في بيان أن “هذا العمل الشنيع لا يمكن فصله عن المشاعر المعادية لإسرائيل الصادرة عن حكومة حزب العمال الأسترالية”.

وأشار إلى “القرار الفظيع” الذي اتخذته كانبيرا بالتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب بإنهاء “الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، ويدعم “حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن”.

واعتبر نتانياهو أن “المشاعر المعادية لإسرائيل هي معاداة للسامية”.

كانت أستراليا من بين 157 دولة صوتت الثلاثاء لصالح القرار.

ولم تسجل إصابات خطيرة جراء الحريق الذي أتى على جزء كبير من مبنى الكنيس. وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة إن الناس كانوا قد بدأوا للتو بالتجمع للصلاة الصباحية عندما وقع الهجوم.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الشرطة الفدرالية ستساعد نظيراتها في الولايات في التحقيق، ودان الهجوم مؤكدا أنه “لا يتسامح مطلقا” مع معاداة السامية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الهجوم بأنه “عمل شنيع ومعاد للسامية، وأتوقع من السلطات في أستراليا أن تستخدم كامل سلطتها لمنع مثل هذه الهجمات المعادية للسامية في المستقبل”.

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