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نتانياهو “في حالة جيدة” بعد خضوعه لعملية لاستئصال البروستاتا (مستشفى)

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خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد لعملية جراحية ناجحة لاستئصال البروستاتا، وهو في حالة جيدة، بحسب المستشفى الذي يعالجه.

وأجريت العملية الجراحية فيما تواصل إسرائيل الحرب في قطاع غزة، بعد أكثر من 14 شهرا من الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وقال مركز هداسا الطبي في بيان “لقد أفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة. تم نقله إلى وحدة الإنعاش وسيبقى تحت المراقبة في الأيام المقبلة”.

كان مكتب نتانياهو أعلن السبت تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا.

وفي آذار/مارس، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لعملية جراحية لرتق فتق، وفي تموز/يوليو من العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.

ميل-جد/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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