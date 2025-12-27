نتانياهو سيلتقي ترامب في الولايات المتحدة الاثنين (مسؤول إسرائيلي)

يتوجّه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الولايات المتحدة الأحد وسيلتقي الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا في اليوم التالي، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي وكالة فرانس برس.

وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتانياهو إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب هذا العام.

وتأتي الزيارة فيما تسعى إدارة ترامب والوسطاء الإقليميون للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأشار ترامب في تصريحات لصحافيين في منتصف كانون الأول/ديسمبر إلى احتمال أن يزوره نتانياهو في فلوريدا خلال عطلة عيد الميلاد.

وصرح حينذاك أثناء توجهه إلى منتجعه في مارالاغو “نعم، سيزورني على الأرجح في فلوريدا. إنه يرغب في لقائي. لم نرتب الأمر رسميا بعد، لكنه يرغب في لقائي”.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأربعاء أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان في مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، منها إيران، والمحادثات حول اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، ووقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، والمراحل التالية من اتفاق غزة.

والتقدم بطيء حتى الآن في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر بوساطة من واشنطن وحلفائها الإقليميين.

كما أن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، مع تبادل طرفي النزاع الاتهامات بانتهاكه، في حين يخشى الوسطاء من أن إسرائيل وحماس على حد سواء يماطلان.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وتسلّم سلطة موقتة إدارة القطاع الفلسطيني بدلا من حماس، ونشر قوة استقرار دولية.

كما ينص الاتفاق على تخلي حركة حماس عن سلاحها، وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية.

والجمعة، أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن الاجتماع بين ترامب ونتانياهو سيكون حاسما للمضي في المرحلة الثانية من الاتفاق.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن إدارة ترامب تريد إعلان إدارة تكنوقراطية فلسطينية موقتة في غزة وقوة الاستقرار الدولية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترامب يشعرون بـ”إحباط متزايد نتيجة اتخاذ نتانياهو خطوات لتقويض وقف إطلاق النار الهش وعرقلة عملية السلام”.

ورجّحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن يتصدر احتمال قيام إيران بإعادة بناء برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية البالستية جدول أعمال زيارة نتانياهو.

