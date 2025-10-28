نتانياهو يأمر بشنّ “غارات قوية” على قطاع غزة وحماس ترجئ تسليم جثة رهينة

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء الجيش بشن “غارات قوية” على قطاع غزة بعد اتهامه حماس بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، فيما أعلنت الحركة أنها سترجئ عملية تسليم جثة رهينة كانت مقررة مساء بسبب “خروقات” للهدنة من جانب الدولة العبرية.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الحكومة “عقب المشاورات الأمنية، وجّه رئيس الوزراء نتانياهو الجيش بتنفيذ غارات قوية وفورية على قطاع غزة”.

يأتي ذلك بعدما اتهمت إسرائيل الحركة الفلسطينية بانتهاك وقف إطلاق النار، مشيرة الى أن أجزاء من الرفات الأخير الذي أعادته حماس ليل الاثنين، تعود إلى رهينة سبق أن استعاد الجيش جثمانه من القطاع المدمر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حركة حماس أنها تعتزم تسليم جثة رهينة مساء اليوم ذاته، لتكون بذلك الجثة السادسة عشرة التي تعلن إعادتها الى الدولة العبرية.

إلا أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، عادت وأعلنت مساء الثلاثاء أنها سترجئ هذه الخطوة “بسبب خروقات الاحتلال”، محذّرة من أن “أي تصعيد صهيوني سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه”.

وكانت حماس سلّمت ليل الاثنين ما قالت إنه الجثمان السادس عشر من بين 28 جثمانا لرهائن كانوا محتجزين لديها ووافقت على إعادتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية ومصرية وقطرية، ودخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر الجاري.

وأظهرت الفحوص الجنائية الإسرائيلية أن ما سلّمته حماس كان بقايا رفات رهينة سبق أن أعاد الجيش جثمانه قبل حوالى عامين في عملية عسكرية، وفقا لبيان صادر عن مكتب نتانياهو.

واتهم بيان رئيس الوزراء وبيان آخر لمنتدى عائلات الرهائن، حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان مكتب نتانياهو “بعد استكمال عملية التعرف على الجثمان صباح اليوم، تبين أنه قد أعيد مساء أمس رفات يخص الرهينة الراحل أوفير تسرفاتي، الذي كان استُرجع من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين”.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرُسيان لصحافيين “أؤكد لكم اليوم أن حماس حفرت حفرة في الأرض أمس، وضعت فيها أجزاء رفات أوفير بداخلها، ثم غطتها بالتراب وسلمتها للصليب الأحمر”.

ودعا منتدى عائلات الرهائن الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة” ضد حماس.

وقال في بيان “في ضوء الانتهاك الخطر للاتفاق من جانب حماس مساء الأمس… لا يمكن للحكومة الإسرائيلية تجاهل هذا (الأمر) ويتحتم عليها ألا تفعل ذلك، وعليه فإنه يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الانتهاكات”.

ورأى البيان أن “حماس تعرف مكان الرهائن وتواصل التصرف باستهتار وتخدع الولايات المتحدة والوسطاء”.

أما حركة حماس فنفت علمها بأماكن الرفات واصفة الادعاء بأنه “كاذب”.

وأشار الناطق باسم الحركة حازم قاسم إلى أن القصف الإسرائيلي الذي استمر لعامين جعل العديد من المواقع غير قابلة للتعرف عليها.

وقال قاسم “ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين… ونعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك”.

وأكد قاسم أن “هناك صعوبات كبيرة أمام البحث وعمليات الانتشال”.

– خشية من عودة الحرب –

وفي غزة، عبّر عبد الحي الحاج أحمد (60 عاما) الذي عاد الإثنين إلى منزله في مخيم جباليا حيث وجد كل المنازل مدمرة، عن خشيته من استئناف الحرب.

وقال لفرانس برس “خائف جدا أن ترجع الحرب، الآن يتهمون حماس أنها تماطل وهذه ذريعة لعودة التصعيد والحرب”.

وأضاف الرجل الذي نصب قرب أنقاض منزله خيمة يقول إن قماشها مهترئ “لم نتنفس بعد، نريد أن نرتاح”.

واتهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حماس بالتلاعب وتأخير تسليم بقية الرفات، مطالبا بتدميرها بالكامل.

ونشر بن غفير عبر إكس “إن حقيقة أن حماس تواصل اللعب ولا تسلم فورا جميع رفات موتانا، تُثبت بحد ذاتها أن هذه المنظمة الإرهابية لا تزال تقف على قدميها”.

وأضاف “حان الوقت لكسرها تمامًا وللأبد، يجب أن ندمرها بالكامل”.

وانضم وزير المال بتسلئيل سموطريتش إلى المطالبين بالتحرك ضد حماس.

ودعا على إكس أيضا إلى إعادة اعتقال كل الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في اتفاقية التبادل الأخيرة مع إسرائيل، كإجراء عقابي.

– المرة الثالثة –

وخطف إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، 251 شخصا، أُفرج عن معظمهم أو اُنقذوا أو استُعيدت جثامينهم قبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم حماس عن مقتل ما لا يقل عن 68531 فلسطينيا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وفي بيان لمنتدى عائلات الرهائن الثلاثاء، أكدت عائلة أوفير تسرفاتي أن أجزاء من رفاته أُعيدت إلى إسرائيل الليلة الماضية.

وذكر المنتدى أن تسرفاتي كان في مهرجان نوفا الموسيقي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما اقتيد إلى غزة وقُتل هناك.

وأضاف البيان أن هذه هي المرة الثالثة التي تُعاد فيها رفات تخص تسرفاتي، بعد أن أُعيد جثمانه في نهاية العام 2023، ثم أُعيدت أجزاء إضافية في آذار/مارس 2024.

وقالت العائلة “هذه هي المرة الثالثة التي نُجبر فيها على فتح قبر أوفير وإعادة دفن ابننا. كان من المفترض أن يُغلق هذا الفصل في (كانون الأول)/ديسمبر 2023، لكنه فعليا لم يُغلق”.

