نتانياهو يؤكد أنّ إسرائيل ستقرر ردها على إيران بناء على “مصلحتها الوطنية”

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أن إسرائيل ستأخذ بالاعتبار رأي الولايات المتحدة، لكنّها ستقرر ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني بناء على “مصلحتها الوطنية”.

وفي لبنان، نفّذت إسرائيل الثلاثاء ضربات جديدة على شرق وجنوب البلاد في مناطق تعد معقلا لحزب الله المدعوم من إيران، وذلك غداة تأكيد نتانياهو الاستمرار بضرب الحزب “بلا رحمة”.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، قال نتانياهو الثلاثاء “إننا نستمع إلى آراء الولايات المتحدة لكننا سنتخذ قراراتنا النهائية بناء على مصلحتنا الوطنية”.

وصدر البيان بعدما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الإثنين نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم، بأنّ نتانياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء في أول اتصال هاتفي بينهما منذ أكثر من سبعة أسابيع، بأنّ الرد الإسرائيلي سيستهدف مواقع عسكرية في إيران.

وكان بايدن حذر نتانياهو من استهداف مواقع إيران النووية أو النفطية تفاديا لمزيد من التصعيد في المنطقة ووسط مخاوف حيال أسعار الطاقة في العالم.

وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت إيران حوالى 200 صاروخ بالستي على الدولة العبرية في هجوم قالت الجمهورية الإسلامية إنّها شنّته انتقاما لمقتل زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل، واغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله مع الجنرال في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وإثر هذا القصف الصاروخي الإيراني، الثاني من نوعه في أقلّ من ستة أشهر على الدولة العبرية، توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشنّ هجوم “فتّاك ودقيق ومفاجئ” ضدّ إيران.

وفي أعقاب تكهّنات بشأن مقتله في غارة إسرائيلية على لبنان، شارك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني الثلاثاء في مراسم تشييع نيلفوروشان، وفق مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر.

وهذا أول ظهور علني لقاآني منذ أن اختفى عن الأنظار قبل أسابيع.

وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في جنوب وشرق لبنان، أفادت وكالة الإعلام الرسمية بأنّ مدينة بعلبك وبلدات عدّة “تعرّضت لسلسلة غارات بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء”. وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه الغارات ألحقت “أضرارا مادية كبيرة بالأبنية والمحال… ومن ضمنها مستشفى المرتضى الخاص الذي خرج من الخدمة”.

وقال علي علام وهو أحد مالكي المستشفى لوكالة فرانس برس، إن ضربة إسرائيلية في محيط المستشفى “ألحقت دمارا طال واجهاته ونظام الطاقة الشمسية وغرف المستشفى وسقفه”، موضحا أنه “تم اجلاء الطاقم الطبي ليلا وهو بخير وبدأت فرق الصيانة العمل على اصلاح الأضرار”.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى غارات إسرائيلية طالت ليلا عددا من البلدات والقرى في جنوب لبنان، فيما تبنّى حزب الله في بيانات تنفيذ هجمات صاروخية على مواقع وجنود إسرائيليين، بينها رشقة صاروخية استهدفت كريات شمونا.

وأفاد الحزب عن اشتباك مع قوة إسرائيلية خلال تسلّلها الى بلدة حدودية في جنوب لبنان، واستهداف مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

– “بلا رحمة” –

ونفذ حزب الله الأحد هجوما بطائرة مسيّرة على قاعدة عسكرية إسرائيلية، أسفر عن مقتل أربعة جنود وجرح 60 آخرين، وفق منظمة تطوعية إسرائيلية لخدمات الطوارئ الطبية.

وخلال زيارة إلى القاعدة العسكرية المستهدفة الإثنين، قال نتانياهو “أريد أن أكون واضحا: سنستمر بضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان بما يشمل بيروت”.

وفتح حزب الله اللبناني في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 جبهة “إسناد” لغزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس مع شن الحركة هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية.

وبعد تبادل القصف عبر الحدود بشكل يومي على مدى عام تقريبا، تحولت هذه المواجهة الى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر.

وبعد إضعاف حركة حماس في قطاع غزة، نقلت إسرائيل مركز ثقل عملياتها العسكرية نحو لبنان معلنة أن هدفها هو إبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، ووقف إطلاق الصواريخ للسماح بعودة نحو 60 ألف نازح من سكان شمال إسرائيل.

والإثنين، أوقعت ضربة إسرائيلية في بلدة أيطو في قضاء زغرتا في شمال لبنان، 21 قتيلا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة بضربات إسرائيلية تتركز غالبا على معاقل حزب الله سواء في جنوب لبنان أو شرقه أو ضاحية بيروت الجنوبية.

– “اليونيفيل لن تنسحب” –

منذ تكثيف الغارات الإسرائيلية على لبنان، قتل 1315 شخصا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، فيما أحصت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.

وبعد بدء العملية البرية في جنوب لبنان حيث تنتشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، قال نتانياهو إنّ حزب الله يستخدم “منشآت ومواقع اليونيفيل غطاء لشنّ هجماته”.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، إلى إبعاد قوة اليونيفيل عن “الخطر على الفور”.

لكنّ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان-بيار لاكروا أكد الإثنين، أنّ القبعات الزرق “سيبقون في كل مواقعهم” في لبنان.

واتهمت اليونيفيل إسرائيل بارتكاب “انتهاكات مروعة” بحقها، مشيرة إلى دخول دبابتين إسرائيلية “عنوة” الأحد إلى مركز تابع لها في بلدة رامية اللبنانية الحدودية.

في قطاع غزة المحاصر والمدمّر، أعلن الدفاع المدني الإثنين أن الطيران الإسرائيلي قصف خيما للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط) منددا بـ”محرقة جديدة راح ضحيتها حتى الآن أربعة شهداء وعشرات الجرحى”. وأشار إلى أنها “سابع مرة” تتعرض هذه الخيم للقصف.

غير أن الجيش أعلن انه نفذ ضربة على “مركز قيادة وتحكم موجود داخل مجمع كان يستخدم في السابق كمستشفى شهداء الأقصى”.

وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأسر في غزة.

في المقابل، قتل في غزة ما لا يقل عن 42344 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام موثوقة.

بور/ناش/دص