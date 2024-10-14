نتانياهو يؤكد أن إسرائيل ستستمر بضرب حزب الله “بلا رحمة”

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توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين حزب الله بمواصلة ضربه “بلا رحمة”، غداة شنّه هجوما بطائرة مسيّرة أوقع أكبر حصيلة قتلى في الدولة العبرية منذ بدء التصعيد الأخير في أواخر أيلول/سبتمبر.

وكان هجوم لحزب الله بطائرة مسيّرة على قاعدة عسكرية إسرائيلية الأحد أسفر عن مقتل أربعة جنود وجرح 60 آخرين، وفق منظمة تطوعية إسرائيلية لخدمات الطوارئ الطبية.

وقال نتانياهو خلال زيارة للقاعدة المستهدفة “أريد أن أكون واضحا: سنستمر بضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان بما يشمل بيروت”.

الإثنين أوقعت ضربة إسرائيلية في بلدة أيطو في قضاء زغرتا في شمال لبنان 21 قتيلا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه البلدة بالضربات الإسرائيلية التي تتركز غالبا على معاقل حزب الله سواء في جنوب لبنان أو شرقه أو الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفاد مصور لوكالة فرانس برس في المكان بأن مبنى سكنيا عند مدخل البلدة سوي بالأرض من جراء الضربة.

– هجوم “مؤلم” –

,أعلن حزب الله الإثنين قصفه بالصواريخ مدينة صفد في شمال إسرائيل “رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

كذلك أعلن الحزب أنه نفذ ضربة صاروخية على قاعدة بحرية قرب مدينة حيفا في شمال إسرائيل، واستهدف ثكنة عسكرية شرق مدينة نتانيا الساحلية إلى شمال تل أبيب في وسط إسرائيل.

كما أفاد أن مقاتليه يخوضون “اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية”، مشيرا إلى أن “الاشتباكات ما زالت مستمرة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان في وسط إسرائيل.

وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن بان إسرائيل سترد بقوة على هذه الضربة وقال مكتب الوزير في بيان إن غالانت تحدث إلى أوستن خلال الليل و”شدد على خطورة الهجوم والرد القوي الذي سيتم القيام به ضد حزب الله”.

وقال يوسف وهو مدير مطعم في مدينة كفر قرع القريبة من القاعدة في تصريح لفرانس برس “الليلة الماضية كانت مجنونة. كان هناك دوي كبير”.

وأضاف “فجأة بدأت تصل سيارات الإسعاف” الواحدة تلو الأخرى.

وبعدما أضعفت إسرائيل حركة حماس في غزة، نقلت مركز ثقل عملياتها العسكرية في منتصف أيلول/سبتمبر نحو لبنان معلنة أن هدفها هو إبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، ووقف إطلاق الصواريخ للسماح بعودة نحو 60 ألف نازح من سكان شمال إسرائيل.

وفتح حزب الله اللبناني في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 جبهة “إسناد” لغزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس مع شن الحركة هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية. وبعد تبادل القصف عبر الحدود بشكل يومي على مدى عام تقريبا، تحولت هذه المواجهة الى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر

وقتل 1315 شخص في لبنان منذ ذلك الحين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، فيما أحصت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص.

– “اليونيفيل لن تنسحب” –

اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) إسرائيل بارتكاب “انتهاكات مروعة” بحقها، مشيرة إلى دخول دبابتين إسرائيلية “عنوة” الأحد إلى مركز تابع لها في بلدة دامية اللبنانية الحدودية.

ورد الجيش الإسرائيلي قائلا إن إحدى دباباته صدمت مركزا لليونيفيل فيما كانت تجلي جنودا أصيبوا بجروح في إطلاق نار كثيف.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تنشر بلاده جنودا لحفظ السلام في جنوب لبنان أن اليونيفيل لن تنسحب، منتقدا نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي دعا الأحد إلى إبعادها “عن الخطر فورا”.

ورأى وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو أن اليونيفيل ستبقى في جنوب لبنان مؤكدا “الأمم المتحدة نشرت هذه القوة ويعود للأمم المتحدة سحبها”.

وتقترن الحرب في لبنان وغزة بتصعيد بين إيران وإسرائيل التي تهدد بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضيها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن البنتاغون الأحد نشر نظام مضاد للصواريخ في إسرائيل من طراز “ثاد” دعما لها ضد إيران، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد “نحن مستعدون بالكامل لحالة الحرب. نحن لا نخشى الحرب”.

وفي قطاع غزة، أعلن الدفاع المدني أن الطيران الإسرائيلي قصف خيما للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط) منددا بـ”محرقة جديدة راح ضحيتها حتى الآن أربعة شهداء وعشرات الجرحى”. وأشار إلى أنها “سابع مرة” تتعرض هذه الخيم للقصف.

غير أن الجيش أعلن الإثنين انه نفذ ضربة على “مركز قيادة وتحكم موجود داخل مجمع كان يستخدم في السابق كمستشفى شهداء الأقصى”.

وبالرغم من الضربات، أطلقت رسميا الإثنين حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في وسط القطاع في ظل الوضع الإنساني الكارثي المخيم فيه.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأسر في غزة.

في المقابل، قتل في غزة ما لا يقل عن 42289 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام موثوقة.

بور/دص-ود/غ ر