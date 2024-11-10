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نتانياهو يبحث مع ترامب “التهديد الإيراني”

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بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب “التهديد الإيراني” وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه الأحد. 

ونقل البيان عن نتانياهو قوله “تحدثت في الأيام الأخيرة ثلاث مرات مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب … نحن نرى بأم أعيننا التهديد الإيراني بكل مكوناته والخطر الذي يشكله”.

وبحث نتانياهو مع ترامب أيضا “الفرص الكبيرة المتاحة لإسرائيل في مجال السلام وتوسعها” وفقا للبيان. 

واضاف المصدر أن هذه المباحثات “تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة”. 

والولايات المتحدة حليف رئيسي للدولة العبرية. 

خلال ولايته السابقة (2016-2020) قام ترامب بعدة خطوات لصالح إسرائيل لعل أبرزها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس واعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. 

كما عمل على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في ما عرف ب”اتفاقات أبراهام”.

ميب/ها/ب ق

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