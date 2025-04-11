نتانياهو يتعهد في رسالة لمناسبة عيد الفصح اليهودي إعادة الرهائن

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كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة تعهده إعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وذلك في رسالة لمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وجاءت تصريحاته بعدما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقدم في محادثات إطلاق سراح الرهائن، قائلا في اجتماع مع وزرائه الخميس “إننا نقترب من إعادتهم”.

وفي رسالة فيديو لمناسبة عيد الفصح اليهودي قال نتانياهو “ستكون هناك مقاعد فارغة للعديد من العائلات”.

وأضاف “معا سنعيد رهائننا ومعا سنهزم أعداءنا ومعا سنحتضن جرحانا ومعا سنحني رؤوسنا إجلالا لذكرى شهدائنا”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح الجمعة أن مصر وإسرائيل تبادلتا مسودة وثائق حول اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المقترح المصري سينص على إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء وثمانية جثث مقابل هدنة تتراوح بين 40 و70 يوما، وإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين.

وأفادت هيئة الإذاعة العامة “كان” أن نتانياهو أجرى تقييما للوضع مساء الخميس مع فريق التفاوض ومسؤولين من المؤسسة الأمنية “على خلفية الخطة المصرية الجديدة”.

وأفاد مكتب نتانياهو أن رئيس الوزراء التقى أيضا عائلتي الرهينتين إلكانا بوهبوت وروم براسلافسكي الخميس، وأبلغهما بأن إسرائيل تعمل على إعادة الرهينتين وأطلعهما على آخر مستجدات المفاوضات.

وخُطف خلال هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، 251 رهينة، لا يزال 58 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينما لقي 34 حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.

وأتاحت هدنة دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، إعادة 33 من الرهائن بينهم ثماني جثث، مقابل الافراج عن نحو 1800 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وانهارت الهدنة مع استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها البرية في القطاع في 18 آذار/مارس. ولم تثمر جهود إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي تحديث الخميس، أحصت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس مقتل 1522 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف اسرائيل عملياتها العسكرية، ما يرفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 50,886.

اتش/غد/الح