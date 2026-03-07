نتانياهو يتعهد مواصلة الحرب حتى “القضاء على النظام الإيراني”

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت مواصلة الحرب على إيران، قائلا إن إسرائيل لديها “خطة منهجية للقضاء على النظام الإيراني”، في حين أكدت طهران أنها لن تستسلم أو ترضخ.

وتوعد نتانياهو في خطاب متلفز الاستمرار في ضرب إيران “بكل قوتنا”، في نهاية يوم أطلقت فيه إيران موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة على دول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وشهدت إيران ليل الجمعة وفجر السبت غارات هي من الأعنف منذ بدء الحرب كان من بين أهدافها مطار مهرآباد، أحد مطاري العاصمة، لكن ذلك لم يمنع طهران من مواصلة ردها العسكري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ضرب قاعدة الجفير الأميركية في البحرين، قائلا إنها استُخدمت في وقت سابق من اليوم نفسه لقصف محطة إيرانية لتحلية المياه في جزيرة قشم.

ودوّت صفارات الإنذار كما سمع دوي انفجارات في القدس وفي الدوحة، مع موجتي ضربات على الإمارات والبحرين في الصباح ومجددا في المساء.

واعترضت الإمارات السبت 15 صاروخا بالستيا و119 مسيّرة. وأظهرت لقطات فيديو سقوط مقذوف على مطار دبي صباحا. وقتل في دبي شخص نتيجة سقوط شظايا على سيارة بعد عملية “اعتراض جوي”.

كما سمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي انفجارات في بغداد وأربيل مساء السبت، بينما أفادت السعودية بأن صاروخا استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية سقط “في منطقة غير مأهولة”.

وقال رئيس السلطة القضائية وعضو مجلس القيادة الانتقالي في إيران غلام حسين محسني إيجئي إن بلاده ستواصل مهاجمة “نقاط العدوان” في دول الجوار، متهّما بعضها بوضع مقدّراتها في تصرّف “العدو”.

جاء ذلك بعدما اعتذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان السبت للدول المجاورة عن الهجمات الإيرانية.

كما شدّد بيزشكيان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على أن إيران لن تستسلم في مواجهة الحرب الأميركية الإسرائيلية التي دخلت أسبوعها الثاني.

وقال إن “الأعداء سيأخذون حلمهم باستسلام الشعب الإيراني معهم إلى القبر”.

– “الدمار التام” –

شنّت إسرائيل بعضا من أوسع غاراتها منذ بدء الحرب السبت الماضي، معلنة استهداف أكاديمية عسكرية ومركز قيادة تحت الأرض ومنشأة لتخزين الصواريخ.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مطار مهرآباد الدولي في طهران، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنّه دمر فيه ليل الجمعة 16 طائرة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأكد نتانياهو في خطابه أن إسرائيل حققت سيطرة شبه كاملة على الأجواء فوق العاصمة الإيرانية.

في الأثناء، قال حليفه في الحرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب “اليوم سيتمّ ضرب إيران بشكل قوي للغاية”.

وتابع على منصته الاجتماعية تروث سوشال أن واشنطن تدرس استهداف “مناطق ومجموعات من الأشخاص لم يتم النظر في استهدافها حتى هذا الوقت”، محذّرا من أن مصيرهم سيكون “الدمار التام والموت المحتم”.

وفي وقت لاحق، كرر من فلوريدا أن إيران كانت قريبة من امتلاك سلاح نووي، قائلا “إنهم مجانين وكانوا سيستخدمونه. لذلك فقد قدمنا للعالم معروفا”.

مع استمرار الحرب، اتسع نطاقها وتداعياتها إلى لبنان وقبرص وتركيا وأبعد، وصولا إلى سواحل سريلانكا حيث أغرقت البحرية الأميركية فرقاطة إيرانية ما أسفر عن مقتل 84 عنصرا من طاقمها على الأقل.

وداخل إيران، تتزايد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية، بينما أفاد سكان في طهران بتزايد القلق مع انتشار كثيف لقوات الأمن.

وقالت مُدرِّسة في طهران تبلغ 26 عاما “لا أعتقد أن أحدا لم يمرّ بتجربة الحرب يمكن أن يفهمها. عندما تسمع أصوات القنابل، لا تعرف أين ستسقط”.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قدرت الجمعة حصيلة الضحايا المدنيين بـ926 قتيلا ونحو ستة آلاف جريح.

وفي لبنان، وسّعت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات توغل بري اعتبارا من الاثنين، بعدما أطلق حزب الله الحليف لطهران صواريخ نحو مناطقها الشمالية “ثأرا” لمقتل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت مقتل 47 شخصا في غارات إسرائيلية على شرق البلاد ليل الجمعة الى السبت، غالبيتهم جراء ضربات رافقت إنزالا قالت الدولة العبرية إنه كان يهدف للبحث عن رفات الطيار المفقود منذ عقود رون آراد.

وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنه نفّذ عملية للبحث عن رفات آراد الذي أسقطت طائرته فوق لبنان عام 1986، بدون العثور “على أي دلائل تتعلق به”.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان حزب الله أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة نفذت إنزالا في شرق لبنان قرب الحدود السورية، وتقدمت الى مقبرة بلدة النبي شيت. وأكد أن إسرائيل نفذت عشرات الغارات الجوية لتأمين انسحاب القوة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات على النبي شيت أسفرت عن 41 قتيلا و40 جريحا. كما قتل ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال في غارة على شمسطار القريبة كذلك من بعلبك.

وقالت الوزارة في بيان إن “حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار (مارس) حتى بعد ظهر السبت 7 آذار (مارس) ارتفعت إلى 294 شهيدا و1023 جريحا”.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بسيناريو “أسوأ” في حال لم تمتثل السلطات اللبنانية لمطلب بلاده نزع سلاح الحزب المدعوم من طهران.

– تداعيات على الاقتصاد العالمي –

وتتجاوز تداعيات الحرب الدول الموجودة عند خط النار المباشر.

فقد تراجعت أسواق الأسهم العالمية، بينما ارتفعت أسعار النفط، مع تحذير المحللين من غياب نهاية واضحة للنزاع الذي لم يستبعد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون استمراره شهرا أو أكثر.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة ناقلتي نفط بمسيّرات متفجرة في الخليج السبت، مع مواصلة تعطيل حركة نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يعبره جزء كبير من حركة الشحن العالمية.

وقد تعهد ترامب بالمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الإيراني إذا عينت طهران شخصا “مقبولا” محل مرشدها الأعلى الراحل.

لكن سفير إيران في الأمم المتحدة سعيد إيرواني قال إن الولايات المتحدة لن يكون لها أي دور في اختيار خليفة خامنئي.

وظلت الصين وروسيا حتى الآن إلى حد كبير خارج النزاع رغم علاقاتهما الوثيقة بالجمهورية الإسلامية، لكن تقارير أفادت بأن موسكو تقدم معلومات استخباراتية لإيران حول مواقع وتحركات القوات الأميركية.

ورد وزير الدفاع بيت هيغسيث قائلا إن الولايات المتحدة “غير قلقة” بشأن هذه التقارير.

وأسفرت الحرب عن مقتل ستة عناصر من الجيش الأميركي، من المقرر أن يحضر ترامب مراسم إعادة جثامينهم السبت.

في الأثناء، نُظمت تظاهرات في مدن مختلفة حول العالم السبت، تأييدا لإيران، أو معارضة للحرب، أو دعما لرضا بهلوي نجل شاه إيران الخلوع والمقيم في الولايات المتحدة.

