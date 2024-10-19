نتانياهو يتهم حزب الله بمحاولة اغتياله في هجوم بطائرة مسيرة

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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حزب الله بمحاولة اغتياله هو وزوجته بعد أن استهدفت طائرة مسيّرة مقر إقامته الخاص في قيساريا (وسط) السبت، متوعدا إيران والفصائل المتحالفة معها بأنهم “سيدفعون ثمنا باهظا”.

وتزيد هذه الاتهامات المخاوف من تصعيد عسكري إضافي في الشرق الاوسط، وخصوصا ان اسرائيل توعدت مرارا بالرد على هجوم صاروخي ايراني استهدفها في الاول من تشرين الاول/اكتوبر وتواصل حربها على حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

وصباح السبت، أورد مكتب نتانياهو في بيان أن “مسيرة أطلقت نحو مسكن رئيس الوزراء قي قيساريا” شمال تل أبيب، مضيفا أن “رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا هناك ولم يوقع الحادث أي ضحايا”.

ولاحقا، قال نتانياهو في بيان بالإنكليزية “حزب الله، حليف ايران الذي حاول اغتيالي أنا وزوجتي، اليوم (السبت) ارتكب خطأ كبيرا”، مضيفا “أقول للايرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل بسوء سيدفع ثمنا باهظا”.

– “اموات احياء” –

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت مقتل أكثر من 400 فلسطيني في شمال القطاع في الأسبوعين الماضيين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة تستهدف الشمال المحاصر.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “انتشلنا اكثر من 400 شهيد من أماكن الاستهداف المختلفة في محافظة شمال قطاع غزة التي تضم جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون، منذ بدء العملية العسكرية لجيش الاحتلال” في السادس من تشرين الأول/اكتوبر.

واورد الدفاع المدني في وقت سابق إن قصفا في جباليا بشمال القطاع أسفر عن 33 قتيلا.

وتتعرض جباليا منذ السادس من تشرين الاول/اكتوبر لهجوم جوي وبري مع اعلان الجيش الاسرائيلي أن حماس تعيد تعزيز صفوفها في هذه المنطقة.

وقال الفلسطيني ناصر امام مستشفى الاقصى في دير البلح بوسط القطاع “كل يوم، كل ساعة، هناك مجزرة. هذا ما اصبحت عليه حياتنا. نحن اموات احياء”.

من جانبه، اتهم مدير المستشفى الاندونيسي في بيت لاهيا (شمال) مروان سلطان الجيش الاسرائيلي بقصف المنشأة، وقال ان “الدبابات الاسرائيلية طوقت المستشفى وقطعت الكهرباء واطلقت قذائف”.

وافادت وزارة الصحة التابعة لحماس بوفاة مريضين في المستشفى.

وفي نابولي، دعا وزراء الدفاع في مجموعة السبع السبت الى “زيادة كبيرة ومستدامة” للمساعدة الإنسانية في قطاع غزة الذي يعاني أزمة غذائية خطيرة ناجمة عن الحرب بين حركة حماس واسرائيل.

كذلك، قال الوزراء في بيان مشترك أعقب اجتماعهم إن مجموعة السبع “تدعو إيران الى الامتناع عن تقديم دعم لحماس وحزب الله والحوثيين وأفرقاء آخرين خارج إطار الدولة، و(الامتناع) عن اتخاذ أي اجراء إضافي من شأنه زعزعة استقرار المنطقة والتسبب بتصعيد يخرج عن السيطرة”.

وكانت حماس اكدت الجمعة ان مقتل زعيمها يحيى السنوار الاربعاء بايدي جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة “سيزيدها صلابة”.

واكدت أيضا أنه لن يتم الافراج عن الرهائن المحتجزين لديها قبل “وقف” الهجوم الذي تشنه اسرائيل ردا على هجوم الحركة الفلسطينية على جنوب اسرائيل في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 والذي يعتبر السنوار مهندسه الرئيسي.

تسبّب هجوم حماس قبل عام بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا خلال احتجازهم في غزة.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل منذ أكثر من سنة بحملة قصف مدمّرة وعمليات برّية في قطاع غزة أدّت الى مقتل ما لا يقل عن 42519 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

– ضربات في لبنان –

والحرب المستمرة في غزة منذ السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 انتقلت الى لبنان، حيث تشن اسرائيل منذ 30 ايلول/سبتمبر عمليات برية في جنوب البلاد في موازاة غارات جوية على حزب الله الموالي لايران وحليف حماس.

دوت صفارات الانذار السبت في شمال إسرائيل. وأحصى الجيش ما لا يقل عن 115 مقذوفا اطلقت من لبنان فيما استهدفت غارات اسرائيلية متكررة ضاحية بيروت الجنوبية وشرق البلاد.

وافاد الجيش الاسرائيلي بأنه شن ضربات جوية على مخابئ أسلحة ومركز استخبارات لحزب الله في معقله ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال في بيان “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل وبتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات على عدة مستودعات أسلحة ومقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله” في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

من جهته، اعلن حزب الله إطلاق صواريخ على منطقة حيفا في شمال اسرائيل وعلى مدينة صفد وقاعدة عسكرية.

كذلك، قتل شخصان في غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق سريع شمال بيروت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية والإعلام الرسمي، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة منذ بدء التصعيد قبل أكثر من عام.

مدى نحو شهر، قُتل ما لا يقل عن 1420 شخصا في لبنان جراء القصف الإسرائيلي، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، بينما أرغم أكثر من مليون شخص على النزوح.

واحصت الامم المتحدة نزوح نحو 700 الف شخص.

تتواصل الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله رغم انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

واقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل السبت تعزيز تفويض مهمة اليونيفيل.

وقال متحدثا على هامش قمة دفاعية لمجموعة السبع “لا يمكنهم التصرف بشكل مستقل، إنه بالتأكيد دور محدود. يمكن النظر في توسيع الدور ولكن هذا يتطلب قرارا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

بور/ب ق/ود