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نتانياهو يتهم رئيس جهاز الأمن الداخلي بفتح تحقيق حول وزير دون إذنه

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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بفتح تحقيق حول الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من دون إذنه. 

وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه ردا على تقرير للقناة 12 الإسرائيلية “الادعاء بأن رئيس الوزراء فوض رئيس الشاباك رونين بار جمع أدلة ضد الوزير إيتمار بن غفير ما هو إلا كذبة أخرى مكشوفة”.

وجاء ذلك ردا على معلومات تفيد بأن جهاز الشاباك (الشين بيت) كان يجري منذ عدة أشهر تحقيقا سريا في اختراق عناصر من اليمين المتطرف لجهاز الشرطة. 

وأضاف البيان “الوثيقة المنشورة والتي تحتوي تعليمات واضحة من رئيس الشاباك لجمع أدلة ضد قادة سياسيين تشبه الأنظمة القمعية، وتقوض الديموقراطية وتهدف إلى إسقاط الحكومة اليمينية”. 

وعبر حسابه على منصة إكس، وصف الوزير بن غفير، بار بأنه “مجرم” و”كاذب” وبأنه “يحاول إنكار مؤامراته ضد المسؤولين المنتخبين في دولة ديموقراطية، حتى بعد أن تم الكشف عن الوثائق أمام العامة والعالم”. 

الجمعة، علّقت المحكمة العليا الإسرائيلية القرار الذي اتخذته حكومة نتانياهو بإقالة بار وأثار احتجاجات في الدولة العبرية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل قد دعمت اقتراح نتانياهو بإقالة بار. 

وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل تتم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.

دمس/ها/غ ر

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