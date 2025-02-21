نتانياهو يتوعّد بجعل حماس تدفع ثمن عدم تسليمها شيري بيباس

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توعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الجمعة بجعل حركة حماس تدفع ثمن ما اعتبره انتهاكا “وحشيا” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما تبيّن أنّ إحدى الجثث التي سلّمتها الحركة الفلسطينية للدولة العبرية الخميس، ليست للرهينة شيري بيباس كما كانت قد أعلنت.

في غزة، نشر أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أسماء الرهائن الإسرائيليين الأحياء الستة الذين من المفترض الإفراج عنهم في إطار عملية التبادل السابعة بين حماس والدولة العبرية.

والرهائن هم “إيليا ميمون اسحق وكوهن عمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد”. ونشر منتدى عائلات الرهائن أسماءهم أيضا.

غير أنّ التصعيد الأخير على خلفية عدم تسليم الرهينة شيري بيباس، يهدّد بتعريض اتفاق الهدنة الهشة في القطاع للخطر.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير بعد حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا في قطاع غزة، واندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وغداة يوم حداد وطني في إسرائيل تمّ خلاله تسليم رفات ثلاث رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة، من بينهم الطفلان بيباس، أعلن نتانياهو أنّ الجثّة الرابعة لم تكن لوالدتهما شيري بيباس، بل لامرأة من غزة.

وقال “لم يكتفوا بخطف الأب ياردين بيباس والأم الشابة شيري وطفليهما الصغيرين بطريقة سفيهة لا يمكن تصوّرها، بل فشلوا أيضا في إعادة شيري إلى طفليها الصغيرين، الملاكين الصغيرين، ووضعوا بدلا من ذلك جثة امرأة من غزة في نعش”.

وأضاف “سنتحرّك بحزم لإعادة شيري إلى الديار، إلى جانب كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن كاملا لهذا الانتهاك الوحشي والشرير للاتفاق”.

ورفضت حماس تهديدات نتانياهو، مؤكدة “ضرورة المضي قدما في تنفيذ استحقاقات الاتفاق على كافة المستويات”.

وقالت في بيان “تلقينا من الإخوة الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال، وسنقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وسنعلن عن النتائج بوضوح”، مشيرة الى “احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين”.

وتابعت “سنُعلم الإخوة الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق من جانبنا”، ودعت إلى إعادة الجثمان الذي قالت إسرائيل إنه يعود لفلسطينية.

– “الطفلان قُتلا في الاحتجاز” –

وجاء تسليم الرفات الخميس في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي تمّ التوصل إليه بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبينما تقول حماس إن طفلي عائلة بيباس قتلا مع والدتهما في قصف إسرائيلي على المكان الذي كانا محتجزين فيه في قطاع غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على “تلغرام”، “وفقا لتقييم السلطات المختصة واستنادا إلى المعلومات الاستخبارية ومؤشرات التشخيص المتوفرة، قُتل أرييل وكفير بيباس بوحشية في الاحتجاز في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 على أيدي إرهابيين فلسطينيين”، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وكان كفير بيباس يبلغ ثمانية أشهر ونصف الشهر عندما خطف، وكان الأصغر من بين 251 رهينة تم اقتيادهم الى غزة.

وخُطفت عائلة بيباس من كيبوتس نير عوز المحاذي لقطاع غزة. وأفرِج في الأول من شباط/فبراير عن والد الطفلَين ياردين بيباس البالغ من العمر 35 عاما.

وتعود الجثة الرابعة التي تمّ تسليمها لعوديد ليفشيتز الذي كان في سن الثالثة والثمانين عندما خُطف. وليفشيتز صحافي مخضرم ومدافع عن حقوق الفلسطينيين.

واعتبر منتدى عائلات الرهائن أنّ عدم إعادة حركة حماس الرهينة شيري بيباس مع جثتي طفلَيها “أمر محزن ومروّع”.

ودعا نتانياهو دول العالم لإدانة “القتل المروع” للطفلين بيباس. وتوعّد بمحاسبة “المتوحشين الذين أعدموا الرهائن”.

– “وحوش حماس” –

وقبل صدور نتائج تشريح الجثث، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس على خلفية مراسم التسليم التي جرت في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال “إننا جميعا غاضبون من وحوش حماس”، مضيفا “سنعيد جميع رهائننا، وسنقضي على القتلة، وسنقضي على حماس، ومعا… سنضمن مستقبلنا”.

وكان مقاتلون ملثّمون ومسلّحون سلّموا الصليب الأحمر الخميس أربعة توابيت سوداء حمل كلّ منها صورة لأحد الرهائن. ورفعت على منصة أقيمت في المكان لافتة تمثّل بنيامين نتانياهو كمصاص دماء. وجرى ذلك أمام حشد من الأشخاص الذين تجمّعوا في المكان.

ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ترتيبات حماس بأنها “مشينة وقاسية”.

وهي المرة الأولى التي تسلّم فيها حماس جثث رهائن منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكان الجيش الإسرائيلي عثر على جثث بعضهم خلال عملياته العسكرية في غزة.

– عملية تبادل السبت؟ –

وإذا حصلت عملية التبادل السبت، يتوقّع ان تشمل أيضا إطلاق سراح فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، تمّ إطلاق سراح 19 رهينة كانوا محتجزين في قطاع غزة مقابل أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.

وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى التي تنتهي في الأول من آذار/مارس على أن تطلق حماس سراح 33 رهينة، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.

وقالت حماس الأربعاء إنها مستعدة لأن تفرج “دفعة واحدة”، وليس على دفعات متتالية، عن كل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين، خلال المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة.

وتأخرت المفاوضات غير المباشرة بشأن هذه المرحلة التي من المفترض أن تضع حدا للحرب شكل نهائي. أمّا المرحلة الثالثة والأخيرة، فيجب أن تخصّص لإعادة إعمار قطاع غزة، وهو مشروع ضخم تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.

وأسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل 1211 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وردّا على الهجوم شنّت إسرائيل حربا أسفرت عن تدمير القطاع بكامله وخلّفت ما لا يقلّ عن 48319 قتيلا غالبيتهم مدنيون، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقا بها.

من ناحية أخرى، أمر نتانياهو بشنّ “عملية مكثّفة” في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، بعدما اتهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس “منظمات إرهابية فلسطينية” بسلسلة تفجيرات وقعت ليل الخميس في حافلات عدّة في مدينة بات يام في وسط الدولة العبرية، في هجوم لم يوقع إصابات.

بور/جص-ناش/رض