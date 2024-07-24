نتانياهو يشدّد أمام الكونغرس الأميركي على أن “انتصار” إسرائيل سيكون انتصارا للولايات المتحدة

afp_tickers

8دقائق

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أمام الكونغرس الأميركي المنقسم حيال الحرب في غزة، على أن “انتصار” إسرائيل سيكون أيضا انتصارا للولايات المتحدة، داعيا البلدين إلى “البقاء متّحدين” بعد تسعة أشهر على اندلاع النزاع الأخير مع حركة حماس.

وقال نتانياهو على وقع تصفيق حار في الكونغرس “لكي تنتصر قوى الحضارة يجب أن تبقى الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتين”.

وأضاف “في الشرق الأوسط يواجه محور الارهاب بقيادة ايران اميركا واسرائيل واصدقاءنا العرب. هذا ليس صراع حضارات. انه صراع بين الهمجية والحضارة”.

وحضّ نتانياهو الولايات المتحدة على رفع تجميد تفرضه على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل، مشيرا إلى أن غزة ستكون منزوعة السلاح و”خالية من المتطرفين” بعد انتهاء الحرب، مبديا “ثقته” بأن الجهود التي تبذل من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ستثمر.

وقال أمام الكونغرس بحضور الرهينة السابقة نوعا أرغاماني البالغة 26 عاما “أنا واثق بأن هذه الجهود ستتكلل بالنجاح”، موجّها الشكر إلى الرئيس جو بايدن على “جهوده الحثيثة” من اجل الافراج عن الرهائن.

وشدّد على أن “انتصار” إسرائيل سيكون انتصارا للولايات المتحدة، وقال “نحن لا نحمي أنفسنا فقط. نحن نحميكم… أعداؤنا هم أعداؤكم، معركتنا هي معركتكم، وانتصارنا سيكون انتصاركم”.

إلى ذلك لفت نتانياهو إلى أن اسرائيل “ستقوم بكل ما ينبغي القيام به” لضمان امن حدودها الشمالية، حيث يستمر تبادل القصف بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من ايران.

وهذه هي المرة الرابعة وهو رقم قياسي بالنسبة إلى زعيم أجنبي، التي يخاطب فيها نتانياهو الكونغرس، وهو أمر عادة ما يكون مخصصا للقادة الذين يُجرون زيارات دولة.

ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس في البيت الأبيض الرئيس جو بايدن الذي تربطه به علاقة متقلبة.

أما نائبة الرئيس كامالا هاريس فغابت الأربعاء عن الكونغرس متذرعة بضيق الوقت، على الرغم من أنها هي من يجب أن يرأس الجلسة وفق البروتوكول.

وأعلن مكتب هاريس الثلاثاء أنها ستلتقي نتانياهو “هذا الأسبوع”، في لقاء “منفصل” عن لقائه ببايدن.

وردا على ذلك قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الخطاب “أهم من أي شخص”.

وسيزور نتانياهو الجمعة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشح للرئاسة، في دارته في فلوريدا، بدعوة منه.

وفي خطابه أمام الكونغرس قال نتانياهو “أحرص على شكر الرئيس ترامب على كل ما فعله لاسرائيل. من الاعتراف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان الى مواجهة عدوان ايران الى الاعتراف بالقدس عاصمة لنا ونقل السفارة الاميركية الى هناك”.

– احتجاجات على الزيارة –

وتتسبب زيارة نتانياهو الذي وصل إلى واشنطن الاثنين في إحداث فوضى لا تنحصر فقط في شوارع العاصمة.

وتأتي الزيارة في خضم اضطرابات سياسية تشهدها الولايات المتحدة بدأت بمحاولة اغتيال ترامب وانسحاب بايدن من السباق إلى البيت الأبيض ودخول نائبته على الخط، ساعية إلى الحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

فقد ندد عدد من الديموقراطيين بسلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني في الحرب ضد حماس في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 39 ألف شخص، وفق وزارة الصحة التابعة للحركة، وأعلنوا مقاطعة خطابه أمام الكونغرس.

وكتب السناتور اليساري بيرني ساندرز على منصة إكس “لا، نتانياهو غير مرحب به في الكونغرس الأميركي”.

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام الكونغرس احتجاجا على خطاب نتانياهو وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

ورفعت لافتات تحضّ الولايات المتحدة على “وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل” وتصف نتانياهو بأنه “مجرم حرب”.

والولايات المتحدة هي الحليف الأول والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل. لكن إدارة بايدن أبدت انزعاجها في الأشهر الأخيرة من تداعيات رد إسرائيل على هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي أشعل الحرب في غزة، وتصر على حماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية.

وقد ذهبت واشنطن إلى حد تعليق تسليم أنواع معينة من القنابل الثقيلة، من دون وقف دعمها العسكري، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

– ما بعد الحرب –

أمام الكونغرس دافع نتانياهو عن هدفه القضاء على حماس وشدد على أن إيران تشكل تهديدا.

في المقابل، تتمثل أولوية بايدن بالضغط على نتانياهو من أجل إبرام اتفاق مع حماس بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، يتيح وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

ويرى محللون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي متردد في ذلك بضغط من وزراء اليمين المتطرف الذين يهددون بإسقاط ائتلافه الحكومي في حال موافقته على صفقة تضع حداً للقتال.

كذبك، تسعى واشنطن الى تمهيد الأرضية من أجل “اليوم التالي” للحرب في غزة. وفي هذا السياق، تبدو الهوة واسعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لاسيما مع رفض الدولة العبرية أي طرح يتيح مستقبلاً قيام دولة فلسطينية.

وقبل أيام من زيارة نتانياهو الى الولايات المتحدة، تبنى الكنيست الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس قرارا يرفض “قيام دولة فلسطينية”. وكان الكنيست صوت في شباط/فبراير بغالبية واسعة (99 نائبا من 120) ضد اعتراف “احادي” بدولة فلسطينية.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1197 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 44 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

ردت إسرائيل على هجوم حماس متوعدة “بالقضاء” على الحركة، وهي تنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وهجمات برية أسفرت عن سقوط 39145 قتيلا على الأقل، معظمهم مدنيون ولا سيما من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

لب/كام-ود/ب ق