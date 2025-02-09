نتانياهو يشيد بخطة ترامب “الثورية” بشأن غزة

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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل سكان القطاع إلى بلدان أخرى، معتبرا أنه “ثوري”، وذلك خلال اجتماع لحكومته إثر عودته إلى إسرائيل من زيارة أجراها لواشنطن.

وأثار مقترح ترامب إخراج أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة من القطاع فيما تتولى الولايات المتحدة إعادة تطويره، ردود فعل عالمية منددة وغضبا في العالم العربي والإسلامي.

في الأثناء، انسحبت القوات الإسرائيلية الأحد من مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه حيث سمح للمركبات التنقل في الاتجاهين للمرة الأولى، تنفيذا لاتفاق وقف النار بين حركة حماس والدولة العبرية.

وأتى الانسحاب غداة خامس عملية تبادل لرهائن ومعتقلين بين حماس وإسرائيل.

وسمح الأحد للمركبات بالتنقل في الاتجاهين بين شمال القطاع وجنوبه، بعدما كان مسموحا فقط من الجنوب إلى الشمال.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بعدم وجود قوات إسرائيلية الأحد في المكان.

وكان الجيش الإسرائيلي انسحب قبل أسبوعين من محور نتساريم الواصل بين شارع الرشيد غربا وطريق صلاح الدين شرقا، ضمن تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار الذي سمح في 27 كانون الثاني/يناير الماضي بعودة النازحين الفلسطينيين سيرا من جنوب القطاع إلى شماله عبر شارع الرشيد من دون تفتيش.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة لفرانس برس أن القوات الإسرائيلية “فككت مواقعها ونقاطها العسكرية والدبابات انسحبت كليا من مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين، إذ سمح للمركبات بالمرور في الاتجاهين”.

وأوضح أن عناصر الأمن الخاص الأميركيين والمصريين يتولون عملية تفتيش المركبات “التي تمر من الجنوب إلى الشمال فقط”.

وأشار إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية “موجودة حاليا على بُعد مئات الأمتار في منطقة ملكة شرق صلاح الدين”.

كذلك، سمح بمرور المركبات من الجنوب إلى الشمال لكن بعد تفتيشها إلكترونيا على حاجز مفترق نتساريم، بإشراف عناصر الأمن الأميركيين والمصريين.

وأظهرت مشاهد صورتها فرانس برس أن حركة مرور الآليات عادت في الاتجاهين صباح الأحد.

وشوهدت سيارات وحافلات وشاحنات وعربات تجرّها حمير على طريق صلاح الدين.

ورأى الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن الانسحاب من محور نتساريم “يُعدّ استكمالا لفشل أهداف حرب الإبادة على شعبنا”.

– “أوهام” –

لدى عودته من زيارة لواشنطن، قال نتانياهو الأحد أمام حكومته إن الحليفين متفقان على وجوب “ضمان ألا يشكل قطاع غزة مجددا تهديدا لإسرائيل”.

وتابع نتانياهو “لقد خرج الرئيس ترامب برؤية مختلفة تماما وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة نحن بصدد مناقشتها”.

وشدّد على أن ترامب “عازم على تنفيذ خطته التي أعتقد أنها تفتح لنا الكثير من الاحتمالات”.

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واحتُجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن، كما قتِل 1210 أشخاص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وأدّى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى مقتل 48181 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.

والأحد، أعلنت عائلة رهينة إسرائيلي خطف في 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023 خلال هجوم حماس، أنها تلقت أول دليل على أنه على قيد الحياة لكنه مصاب، وذلك بعد الإفراج عن رهائن آخرين من قطاع غزة.

وأعلن نتانياهو إرسال مفاوضين إلى قطر التي تؤدي وساطة في النزاع، للبحث في المراحل التالية لاتفاق وقف النار.

وفي مقابلة بثتها محطة “فوكس نيوز” الأميركية ليل السبت، أثنى نتانياهو على خطة ترامب القاضية بنقل الفلسطينيين من غزة وتولي الولايات المتحدة السيطرة على القطاع المدمر، مؤكدا استعداد إسرائيل لـ”إنجاز المهمة”.

وأثار نتانياهو الكثير من الجدل الخميس بتصريحه عن إقامة “دولة فلسطينية في السعودية”، خلال مقابلة مع القناة 14 والإسرائيلية.

والأحد أكدت السعودية ودول عربية عدة “الرفض القاطع” لتصريحات نتانياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني وإقامة دولة له في المملكة الخليجية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان “تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي”.

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الأحد تصريحات نتانياهو عن إقامة دولة فلسطينية في السعودية “انفصالا تاما عن الواقع”، مشيرا إلى أنها “أوهام لا وجود لها الا بأذهان من ينطقون بها”، وهو موقف تبنته مصر والإمارات وقطر.

في السياق أعلنت الخارجية المصرية الأحد أن مصر ستستضيف قمة عربية طارئة، “لتناول التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية”.

كذلك، توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأحد إلى واشنطن لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب وأعضاء في الكونغرس.

ورأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد أن لا أحد يستطيع إخراج سكان غزة من أرضهم. وشدّد على أن “أحدا لا يقدر على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي والخالد منذ آلاف السنين”.

وأضاف “غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ملك للفلسطينيين”.

من جهته، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس مقترح ترامب بأنه “فضيحة”، معتبرا في مناظرة تلفزيونية مع خصمه المحافظ فريدريش ميرتس أن “نقل سكان غير مقبول ومخالف للقانون الدولي”. ووافقه ميرتس الرأي.

– “أسوأ من الجحيم” –

وعاد عشرات الفلسطينيين إلى بيوتهم المدمرة كليا في محيط مفترق نتساريم في منطقتي الزيتون جنوب المفترق، والمغراقة في شماله.

وكان طابور طويل من السيارات والتوك توك وشاحنات صغيرة وعربات تجرها حمير تنتظر العبور في اتجاهي مفترق نتساريم.

وقال أسامة أبو كميل (57 عاما) وهو من سكان المغراقة “ما شاهدناه كارثة، دمار مرعب، الاحتلال دمر كل المنازل والمحلات والمزارع والمساجد والجامعات ومقر المحاكم”.

وأوضح الرجل الذي كان نازحا لأكثر من عام في منطقة المواصي بخان يونس في جنوب القطاع “سأقيم خيمة لي ولعائلتي بجانب ركام المنزل، لا خيار لدينا، نريد أن نتكيف مع الظروف القاسية الحالية، لقد عشنا معاناة قاسية في الخيام المهترئة، الحياة في غزة أسوأ من الجحيم”.

وقال محمود السرحي (44 عاما) وهو من سكان حي الزيتون “هذه المرة الأولى التي أرى منزلنا المدمر، الوصول إلى مفترق نتساريم كان يعني الموت حتى صباح اليوم”.

وأضاف “كل المنطقة صارت خرابا، لا استطيع أن أسكن هنا، الدبابات الإسرائيلية يمكن أن تتوغل في أي وقت، المنطقة غير صالحة للسكن، خطيرة جدا”.

وانتشر الدمار على جانبي شارع الشهداء (محور نتساريم) حيث عشرات المنازل والمباني ومقرات خمس جامعات فلسطينية مدمرة بالكامل.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس إنه تم العثور على “جثث وهياكل عظمية لعدد من المواطنين بعد تراجع الاحتلال من محور نتساريم”.

وبدت حفر كبيرة في وسط الطريق، وبقايا شبكات الكهرباء والمياه.

وبدأ عدد من عمال بلديتي غزة والمغراقة بتمهيد بعض الطُرق.

وقال مصدر مطلع في حماس لفرانس برس “الوسطاء أبلغونا بتعهد الاحتلال إدخال المعدات الثقيلة لانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وإزالة الركام، لكن حتى الآن لم يلتزم الاحتلال بالشق الإنساني”.

وأضاف “نراقب مدى التزام الاحتلال بما في ذلك لإدخال الكرفانات والخيام، حيث تم إدخال عدد قليل من الخيام، رغم أنه من المفروض وفق الاتفاق إدخال 200 ألف خيمة مؤقتة، و60 ألف كرفان، وكميات كافية من الوقود ومواد ترميم المستشفيات خلال الشهر الأول” من سريان وقف النار.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لفرانس برس “نستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تبعا لتعليمات الدوائر السياسية”.

في الأثناء، قال الدفاع المدني في غزة إن القوات الإسرائيلية أردت ثلاثة مدنيين الأحد، فيما قال الجيش إنه أطلق “عيارات تحذيرية” على فلسطينيين اقتربوا من قواته في القطاع.

وأفاد المتحدث باسم الجهاز فرانس برس بسقوط “ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المواطنين بالمناطق الشرقية لمدينة غزة”.

ودعا المواطنين إلى “عدم الاقتراب من المناطق الشرقية والمواقع العسكرية الإسرائيلية الحدودية والتزام التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة”.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته أطلقت النار عندما اقترب أشخاص من مواقعه.

ع ز/غ ر-ود/جص