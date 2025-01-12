نتانياهو يطلع بايدن على “تقدم” في محادثات الإفراج عن الرهائن (مكتب رئيس الوزراء)

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تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الأحد، وأطلعه على التقدم المحرز في المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وأكد بيان صادر عن مكتب بايدن الاتصال، وقال إن الرئيس “شدد على الحاجة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن مع زيادة المساعدات الإنسانية التي يمكن تحقيقها من خلال وقف القتال بموجب الاتفاق”.

وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أنهما بحثا “التقدم المحرز في المفاوضات للإفراج عن رهائننا وأطلعه على التفويض الذي منحه لفريق التفاوض في الدوحة، بهدف الدفع قدما نحو الإفراج عن الرهائن”.

وتأتي المكالمة غداة إعلان مكتب نتانياهو تكليفه وفدا من كبار المسؤولين المشاركة في المفاوضات الجارية في قطر لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وجاء ذلك بعد اجتماع مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى للشرق الأوسط، وممثل للإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين.

وأكد مكتب نتانياهو لوكالة فرانس برس الأحد أن الوفد الذي يضم رئيسي جهازي الموساد والأمن الداخلي الشاباك وصل إلى الدوحة.

واستؤنفت في نهاية الأسبوع الماضي المفاوضات غير المباشرة في قطر الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، لكن بغياب ممثلين رفيعي المستوى عن الدولة العبرية.

وتمحورت هذه المحادثات حول الإفراج عن الرهائن المختطفين في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لمصادر إسرائيلية عدة.

اندلعت الحرب في غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1210 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

واختطف في يوم الهجوم 251 شخصا. لا يزال 94 من هؤلاء في غزة، وأعلن الجيش عن مقتل أو وفاة 34 منهم.

في المقابل، قُتل أكثر من 46 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ريغ-جد/شي/ود