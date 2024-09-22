نتانياهو يعلن أنّ إسرائيل وجّهت “ضربات” لحزب الله مع تكثيف القصف المتبادل

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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الأحد أن الدولة العبرية وجّهت “سلسلة من الضربات لحزب الله”، مجددا تأكيد عزمه إعادة السكان النازحين من شمال الدولة العبرية الذي تعرّض لوابل من الصواريخ الأحد، في ظل تصعيد ملحوظ في تبادل القصف بين الطرفين، يثير خشية بتحويل النزاع بينهما الى حرب واسعة.

وتأتي تصريحات نتانياهو في ختام أسبوع شهد تفجير أجهزة اتصال للحزب على مدى يومين في عملية منسوبة لإسرائيل، وضربة جوية قرب بيروت أدت لمقتل عدد من قياديي وحدة النخبة لقواته، وضربات جوية مكثّفة لأهداف عائدة له في جنوب لبنان السبت.

لكن تصريحات رئيس الوزراء أتت أيضا بعد ساعات من اضطرار “مئات الآلاف” من الإسرائيليين للاحتماء في الملاجئ، مع إطلاق الحزب رشقات صاروخية استهدفت مناطق قريبة من مدينة حيفا. وهذا هو أبعد مدى تصله صواريخ الحزب منذ بدء التصعيد الراهن بين الطرفين في تشرين الأول/أكتوبر، غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي ظل هذا التوتر، حذّرت الأمم المتحدة الأحد من أن المنطقة باتت على مشارف “كارثة وشيكة”.

وقال نتانياهو في بيان “وجهنا في الأيام الأخيرة سلسلة من الضربات لحزب الله لم يكن يتوقعها أبدا. اذا لم يكن حزب الله قد فهم الرسالة، فأنا أؤكد لكم أنه سيفهم الرسالة” بعد هذه الضربات.

ولم يذكر تفاصيل بشأن هذه الضربات.

وشدد رئيس الوزراء على أنه “لا يمكن لأي دولة أن تتساهل مع الهجمات على مواطنيها وعلى مدنها. نحن، دولة إسرائيل، لن نتساهل مع ذلك أيضا”.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش أنّ “مئات الآلاف” من الإسرائيليين احتموا في الملاجئ وأُغلقت المدارس في شمال البلاد، بعد إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ، ما تسبب بأضرار وحرائق.

وقال الجيش في بيان “خلال الليل وساعات الصباح، أطلق نحو 150 صاروخا وصاروخ كروز وطائرة مسيّرة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية معظمها موجه نحو شمال إسرائيل”. وأضاف أنها أسفرت عن “عدد قليل من الضربات”، من دون أن تؤدي الى وقوع “أضرار كبيرة”.

وأفاد المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني وكالة فرانس برس بأن “مئات الآلاف من الناس اضطرّوا إلى اللجوء إلى الملاجئ في جميع أنحاء شمال إسرائيل”.

وأمرت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل بإغلاق كل المدارس في شمال البلاد، وبعضها يبعد 80 كيلومترا من الحدود، حتى مساء الإثنين.

وردّ الجيش بشنّ غارات جديدة على أهداف لحزب الله. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة أشخاص في ثلاث بلدات مختلفة جراء هذه الضربات.

وبعد حوالى عام على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل في الأيام الماضية انتقال الثقل العسكري إلى حدودها الشمالية مع لبنان، واضعة لنفسها هدفا جديدا يتمثّل بإعادة السكان الى هذه المناطق الحدودية.

وتسبب تبادل القصف بين حزب الله والدولة العبرية على مدى الأشهر الماضية، بنزوح عشرات الآلاف من جانبي الحدود.

– صواريخ جديدة –

وأكد حزب الله أنّه “قصف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا”.

وأضاف أنّ ذلك يأتي في إطار “رد أولي” على تفجير أجهزة الاتصال التابعة لعناصره يومي الثلاثاء والأربعاء.

كذلك، أعلن أنه استهدف مرتين قاعدة ومطار رامات ديفيد العسكريين “بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2”.

وهي المرة الأولى يعلن فيها حزب الله استخدام هذا الطراز من الصواريخ والتي يناهز مداها نحو 100 كيلومتر.

وفي العراق، أعلنت فصائل موالية لإيران أنها استهدفت “هدفا حيويا” في إسرائيل بواسطة “الطيران المسيّر”، وذلك دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال باتريس وولف وهو أحد سكان حيفا الواقعة في شمال إسرائيل لفرانس برس “نتعرّض لضغوط متزايدة من حزب الله والعكس صحيح”. وفيما أشار إلى أنّ العديد من المدارس مغلقة والمكاتب فارغة في حيفا”، أضاف أنّ “ذلك يذكّرني بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر”، في إشارة إلى هجوم حركة حماس على جنوب الدولة العبرية الذي أشعل شرارة الحرب في قطاع غزة.

– “ضغوط متزايدة” –

وكان الجيش الإسرائيلي كثّف غاراته الجوية على جنوب لبنان السبت، مؤكدا أن “عشرات” المقاتلات “قصفت آلافا من قاذفات الصواريخ” كانت جاهزة لاستخدامها فورا لإطلاق نيرانها باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

من جهته، أفاد حزب الله بأنّه نفّذ عمليات إطلاق نحو سبعة مواقع عسكرية على الأقل في شمال الدولة العبرية ومرتفعات الجولان السوري المحتل.

وتصاعدت حدة التوتر هذا الأسبوع بين الحزب وإسرائيل. وطالت سلسلة تفجيرات أجهزة اتصال يستخدمها عناصره الثلاثاء والأربعاء في عملية نسبها للدولة العبرية. وأعلنت الأخيرة شنّ ضربة جوية في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة استهدفت اجتماعا لقيادة قوة الرضوان، وحدة النخبة في حزب الله.

وقتل 39 شخصا وأصيب قرابة ثلاثة آلاف أخرين بجروح، وفق وزارة الصحة اللبنانية جراء تفجير أجهزة الاتصال، فيما قُتل حوالى 45 شخصا في الغارة على الضاحية، بحسب المصدر نفسه.

ومن هؤلاء 16 عنصرا من الحزب على الأقل بينهم مسؤولان عسكريان بارزان هما القائدان الحالي والسابق لقوة الرضوان، إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

ومن المقرّر تشييع عقيل وعنصر آخر عند الساعة 16,00 (13,00 بتوقيت غرينتش) في الضاحية الجنوبية لبيروت.

– “كارثة وشيكة” –

على المستوى الدولي، حذّرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت من أن المنطقة تقترب من “كارثة وشيكة”، مشددة على أن الحل العسكري لن يفيد أي طرف.

وحضّت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين في البلاد على المغادرة، بينما الرحلات الجوية التجارية لا تزال متاحة.

كذلك فعل الأردن الذي جدّد وزارة خارجيته دعوة رعاياها لمغادرة لبنان “في أقرب وقت ممكن”.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله توعد إسرائيل الخميس بـ”حساب عسير” على انفجارات أجهزة الاتصال، مؤكدا أن الحزب لن يوقف قصف شمال الدولة العبرية “قبل وقف العدوان على غزة”.

ومع التصعيد شمالا، تتواصل الحرب الى الجنوب في القطاع المحاصر والمدمّر.

وأعلن الدفاع المدني في القطاع الأحد مقتل سبعة أشخاص على الأقل في غارة على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حماس.

وكان المصدر ذاته أعلن السبت مقتل 21 شخصا بينهم “13 طفلا وست نساء” في قصف طال مدرسة الزيتون في مدينة غزة. وأعلن الجيش أمس أيضا أنه استهدف عناصر من الحركة في المكان.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مكتبها في رام الله وأغلقته لمدة 45 يوما بأمر عسكري.

ويعتبر إغلاق المكتب أحدث الإجراءات الإسرائيلية ضد القناة وطاقمها، إذ تخوض حكومة نتانياهو نزاعا منذ فترة طويلة مع القناة، وقد تفاقم منذ اندلاع حرب غزة.

اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مع شن حماس هجوما تسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط 41431 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.

بور/ناش/كام