نتانياهو يلتقي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء

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أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة بأن الأخير سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.

وقال المكتب “في إطار الزيارة، سيلتقي رئيس الوزراء الرئيس ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، وسيحضر مراسم جنازة السناتور ليندسي غراهام، صديق إسرائيل” الذي توفي في 11 تموز/يوليو، مشيرا إلى أنه سيغادر إلى واشنطن الاثنين.

واللقاء سيكون السادس بين نتانياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي.

وتربط الرجلين علاقة وثيقة وقد وصف نتانياهو ترامب بأنه “أكبر صديق لإسرائيل في البيت الأبيض”.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظلّ تصاعد التوتّرات بين الطرفين إزاء مسار الحرب مع إيران.

وتدهورت العلاقة بين ترامب ونتانياهو في الفترة الأخيرة عقب توصّل الولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم مع إيران.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية بأن نتانياهو يسعى منذ أسابيع إلى لقاء ترامب، ما أثار تكهّنات بشأن خلافات بين الرجلين.

وتأتي زيارة نتانياهو للبيت الأبيض بعد بضعة أيام من استقبال الرئيس الأميركي نظيره اللبناني جوزاف عون في سياق الجهود الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ونزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.

وتمحور اللقاء مع عون على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان الذي تطالب به السلطات اللبنانية في سياق تنفيذ اتفاق الاطار المبرم مع إسرائيل برعاية واشنطن.

ومن المرتقب أن يتطرّق ترامب إلى الملّف اللبناني مع نتانياهو، فضلا عن مسار الحرب مع إيران التي اندلعت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

كما تأتي زيارة نتانياهو بعد تسعة أشهر من زيارة قام بها ترامب للقدس في تشرين الأول/أكتوبر 2025 اجتمع فيها برئيس الوزراء الإسرائيلي في إطار المفاوضات التي أفضت إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

فا-كرب-جد/م ن/ب ق