نتانياهو يلتقي ترامب في 29 كانون الأول/ديسمبر (متحدثة)

2دقائق

أكدت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن بنيامين نتانياهو سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة في 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويأتي الإعلان عن اللقاء الخامس بين الزعيمين منذ بداية العام الجاري، بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتوقع الانتقال “قريبا جدا” إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة شوش بدرسيان “سيعقد الاجتماع بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتانياهو الإثنين، 29 (كانون الأول)/ديسمبر”، دون مزيد من التفاصيل حول مكان أو مدة الزيارة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن من المتوقع أن يلتقي نتانياهو وترامب مرتين خلال الزيارة التي تستغرق ثمانية أيام.

وقالت القناة إن نتانياهو سيزور ترامب في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.

قال نتانياهو الأحد إنه سيناقش مع ترامب “فرص السلام” في الشرق الأوسط.

وصرّح نتانياهو خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في القدس “نتوقع قريبا جدا الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي أكثر صعوبة” من الهدنة السارية منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.

وشهدت المرحلة الأولى إطلاق سراح 47 رهينة من أصل 48، بينهم 20 أحياء.

وتنصّ المرحلة الثانية على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية.

وينبغي وفق الخطة أن تبدأ المرحلة التالية بعد إعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات المتوفين منهم.

وقال نتانياهو “لدينا مرحلة ثانية، لا تقل صعوبة، وتتضمن نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من السلاح”.

