نتبلوكس: بيانات تظهر عودة جزئية لخدمة الإنترنت في إيران

reuters_tickers

1دقيقة

26 مايو أيار (رويترز) – قالت مجموعة نتبلوكس لمراقبة الإنترنت في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء إن بيانات مباشرة أظهرت استعادة جزئية للاتصال بالإنترنت في إيران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس الاثنين أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر أمرا بعودة الاتصال بالمواقع الدولية على الإنترنت، بعد انقطاع دام نحو 90 يوما في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)