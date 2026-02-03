نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة “بي تي اس” في 190 بلدا

أعلنت نتفليكس الثلاثاء أنها ستتولى النقل المباشر لحفلة عودة فرقة “بي تس اس” في نحو 190 بلدا، ما قد يشكل أكبر حدث مباشر للموسيقى الكورية حتى الآن.

وكانت الفرقة التي تُعدّ من أشهر الفرق الموسيقية في كوريا الجنوبية، أوقفت نشاطاتها منذ عام 2022 حتى إنهاء أعضائها الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأنهى الأعضاء السبعة جميعهم الخدمة العسكرية في العام الماضي، وأكدت الفرقة أنها ستُصدر ألبوما جديدا بعنوان “أريرانغ” ARIRANG في 20 آذار/مارس، وستُقيم حفلة عودة مجانية في ساحة غوانغهوامون بوسط سيول في اليوم التالي، قبل انطلاق جولتها الغنائية.

وقالت نتفليكس إنّ حفلة عودة فرقة “بي تي اس” ستُبثّ مباشرة وحصريا على المنصة في 21 آذار/مارس.

وأشارت إلى أنّ الحفلة ستُبثّ مباشرة في أكثر من 190 دولة.

و”أريرانغ” هو أول ألبوم للفرقة منذ “بروف” الذي حقق مبيعات مرتفعة في كوريا الجنوبية عام 2022.

وأوضحت نتفليكس أن الألبوم الجديد “يقدّم تأمّلا عميقا في أصول الفرقة وهويتها”، مضيفة أن فيلما وثائقيا جديدا عن عودة الفرقة يحمل عنوان “بي تي اس: ذي ريتورن” سيُعرض في 27 آذار/مارس.

وتشمل جولة “بي تي اس” العالمية التي تنطلق في نيسان/أبريل وتتضمن 79 حفلة، 34 مدينة، وستكون أكبر جولة منفردة لفرقة كاي بوب من ناحية إجمالي العروض، بحسب شركة الإنتاج الخاصة بهم “هايب”.

