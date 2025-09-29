نتنياهو: أؤيد مقترح ترامب للسلام من أجل إنهاء الحرب في غزة

واشنطن (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه يؤيد مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو وهو واقف إلى جانب ترامب في مؤتمر صحفي “أؤيد خطتك لإنهاء الحرب في غزة، والتي تحقق أهدافنا الحربية. ستعيد إلى إسرائيل جميع رهائننا، وتفكك قدرات (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس العسكرية، وتنهي حكمها السياسي، وتضمن ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا لإسرائيل”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)