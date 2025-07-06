نتنياهو: أعتقد أن بوسع ترامب المساعدة في التوصل إلى اتفاق بغزة

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(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه عازم على ضمان عودة الرهائن المحتجزين في غزة والقضاء على التهديد الذي تمثله حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو يوم الأحد قبيل مغادرته إلى واشنطن أن المفاوضين الإسرائيليين في محادثات وقف إطلاق النار في قطر تلقوا تعليمات واضحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالشروط التي قبلتها إسرائيل.

وتابع “أعتقد أن النقاش مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب سيساهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج”.