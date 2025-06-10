نتنياهو: إحراز تقدم كبير في محادثات الإفراج عن الرهائن

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دبي (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن هناك “تقدما كبيرا” في الجهود المبذولة لإطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن من “السابق لأوانه” إحياء الآمال في التوصل إلى اتفاق.

ورغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، لم تبد إسرائيل أو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استعدادا للتراجع عن المطالب الأساسية، إذ تتبادلان اللوم في عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال نتنياهو في بيان مصور نشره مكتبه إن هناك تقدما أُحرز، دون تقديم تفاصيل. ويتعرض نتنياهو لضغوط من داخل ائتلافه المنتمي لتيار اليمين من أجل مواصلة الحرب ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن واشنطن أعطت حماس مزيدا من الضمانات في شكل خطوات من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، لكنه أشار إلى إن المسؤولين الأمريكيين هم من يشعرون بالتفاؤل وليس الإسرائيليين. وذكر المصدر أن هناك ضغوطا من واشنطن لإبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن.

ولم يرد بعد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ولا ممثلو المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي يقود الجهود الأمريكية في محادثات وقف إطلاق النار، على طلبات للتعليق. ولم يرد ممثلو حماس أيضا.

وتقول القيادة الإسرائيلية إنها ستواصل الحرب لحين تحرير باقي الرهائن المحتجزين في غزة، وعددهم 55، والقضاء على حماس التي أشعل هجومها في أكتوبر تشرين الأول 2023 فتيل الحرب.

وتؤكد حماس أنها لن تحكم غزة بعد الحرب إذا تولت لجنة تكنوقراط فلسطينية غير حزبية مقاليد السلطة، لكنها ترفض نزع سلاحها.

واقترحت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بين إسرائيل وحماس. وقالت إسرائيل إنها ستلتزم بالشروط، لكن حماس سعت إلى إجراء تعديلات. وقالت الحركة إنها ستطلق سراح جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب بشكل دائم.

واحتدمت الحرب في غزة منذ هجوم مسلحين بقيادة حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023 على بلدات في جنوب إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة في القطاع.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية تقول السلطات الصحية في غزة إنها أدت إلى مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني.