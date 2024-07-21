نتنياهو: إرسال وفد لإجراء محادثات بشأن اتفاق الرهائن يوم الخميس

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن نتنياهو أمر بإرسال وفد مكلف بالتفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتوصل إلى اتفاق بخصوص الرهائن يوم الخميس، دون أن يحدد وجهة هذا الوفد.

وأضاف في بيان أن نتنياهو عقد اجتماعا يوم الأحد مع الوفد وكبار قادة الجيش الإسرائيلي.

ولم تفلح حتى الآن جهود وقف إطلاق النار التي تقودها قطر ومصر وتدعمها الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق، ويتبادل طرفا الصراع المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر في غزة الاتهامات بالتسبب في هذا الجمود.