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نتنياهو: إسرائيل “عبرت عن موقفها” لأمريكا بشأن المحادثات المباشرة مع حماس

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف مكتب نتنياهو “عبرت إسرائيل للولايات المتحدة عن موقفها بشأن المحادثات المباشرة مع حماس”.

وذكر مصدران مطلعان على المحادثات لرويترز أن إدارة ترامب تجري محادثات سرية مع حماس في محاولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

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