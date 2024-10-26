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نتنياهو: إسرائيل اختارت أهدافها في إيران بناء على مصالحها الوطنية

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل اختارت أهدافها التي هاجمتها في إيران بناء على مصالحها الوطنية وليس وفقا لما أملته عليها واشنطن.

وأصدر مكتب نتنياهو البيان ردا على ما وصفه بتقرير “كاذب تماما” لقناة تلفزيونية محلية يقول إن إسرائيل تجنبت مهاجمة منشآت الغاز والنفط الإيرانية بسبب الضغوط الأمريكية.

وأضاف المكتب “اختارت إسرائيل مسبقا أهداف الهجوم وفقا لمصالحها الوطنية وليس وفقا للإملاءات الأمريكية. هكذا كان، وهكذا سيكون”.

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