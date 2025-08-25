نتنياهو: إسرائيل تأسف بشدة ‭”‬للحادث المأساوي‭”‬ في مستشفى بغزة

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تأسف بشدة لما وصفه “بالحادث المأساوي” الذي وقع في مستشفى ناصر بجنوب قطاع غزة يوم الاثنين.

أسفرت غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، من بينهم خمسة صحفيين يعملون لدى وكالات منها رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة.

وقال نتنياهو “حربنا مع إرهابيي حماس. هدفنا العادل هو هزيمة حماس وإعادة رهائننا إلى ديارهم”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)